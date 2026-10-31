Καναδάς: Ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι CEO εταιρείας ακινήτων και πυροβόλησαν την οικογένειά του

Snapshot Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε πολυτελή κατοικία στο Τορόντο, τραυματίζοντας σοβαρά τέσσερα μέλη οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο CEO και η πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων The Mac Group.

Ο πατέρας και μία από τις κόρες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς, ενώ η μητέρα και η άλλη κόρη φέρουν μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα.

Οι δράστες διέφυγαν με SUV, ενώ η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία στις εύπορες συνοικίες του Τορόντο, με τις αρχές να επισημαίνουν τη μετατόπιση της εγκληματικότητας από κλοπές αυτοκινήτων σε διαρρήξεις κατοικιών.

Η δήμαρχος του Τορόντο καταδίκασε τη βίαιη εισβολή, ανακοίνωσε ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και κάλεσε το κοινό να παράσχει πληροφορίες για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο σπίτι της, σε μία από τις πιο εύπορες συνοικίες του Τορόντο, στον Καναδά. Τρεις μασκοφόροι εισέβαλαν στην πολυτελή κατοικία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, με δύο από αυτούς να κρατούν όπλα και τον τρίτο να είναι οπλισμένος με σφυρί.

Από την αιματηρή επίθεση τραυματίστηκαν ο πατέρας, η σύζυγός του και οι δύο ενήλικες κόρες τους. Ο άνδρας και μία από τις κόρες του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς, ενώ η μητέρα και η δεύτερη κόρη φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των καναδικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ο Ντέιβιντ Μόρτον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων The Mac Group, η σύζυγός του Ντοριάνα Ζοχίλ-Μόρτον, πρόεδρος της ίδιας εταιρείας, καθώς και οι κόρες τους, Κριστίνα και Μάγκι. Η αστυνομία του Τορόντο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις ταυτότητες των θυμάτων.

Η εισβολή μέσα στη νύχτα και η βίαιη συμπλοκή

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03:44 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε περιστατικό βίαιης εισβολής σε κατοικία στην περιοχή Bridle Path του Τορόντο.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η επιθεωρήτρια Κρίστι Σμιθ, από την ειδική μονάδα ληστειών της αστυνομίας του Τορόντο, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στο σπίτι από την πίσω πόρτα.

Δύο από τους δράστες έφεραν πυροβόλα όπλα, ενώ ο τρίτος κρατούσε σφυρί. Οι εισβολείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

Ακολούθησε βίαιη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν πυροβολισμοί και τραυματίστηκαν σοβαρά ο πατέρας και μία από τις κόρες του.

«Υπήρξε μια βίαιη συμπλοκή», δήλωσε η επιθεωρήτρια Σμιθ, σύμφωνα με την Toronto Sun, προσθέτοντας ότι οι δράστες απαίτησαν πολύτιμα αντικείμενα από την οικογένεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο αντικείμενο και να φύγουν μαζί του.

Ποιοι είναι οι τραυματίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Toronto Sun, τα θύματα φέρονται να είναι ο Ντέιβιντ Μόρτον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας The Mac Group, η σύζυγός του Ντοριάνα Ζοχίλ-Μόρτον, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας, και οι δύο κόρες τους, Κριστίνα και Μάγκι.

Η οικογένεια βρίσκεται στο νοσοκομείο, με τον πατέρα και μία από τις κόρες να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της κατοικίας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι δράστες διέφυγαν με SUV - Τι εξετάζει η αστυνομία

Μετά την επίθεση, οι τρεις ύποπτοι εγκατέλειψαν την κατοικία και διέφυγαν με ένα SUV. Το σπίτι βρίσκεται στην οδό Hyde Park Circle, κοντά στις λεωφόρους Bayview και Lawrence, στην περιοχή Bridle Path.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περιγραφές των δραστών, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η οικογένεια είχε μπει εξαρχής στο στόχαστρό τους ή ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της εισβολής.

«Πρόκειται για μια πολύ ενεργή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η επιθεωρήτρια Κρίστι Σμιθ, προσθέτοντας ότι οι αρχές εργάζονται για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρεις υπόπτους.

Η ίδια αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στις εύπορες συνοικίες της πόλης.

«Συνήθως, σε μια εύπορη γειτονιά υπάρχουν και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία κάποιοι θέλουν να αποκτήσουν. Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούσαν παλαιότερα έναν τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες αποκτούσαν οχήματα. Αυτό φαίνεται πως έχει πλέον μετατοπιστεί σε διαρρήξεις κατοικιών με σκοπό την κλοπή αυτοκινήτων», ανέφερε, σύμφωνα με την National Post. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αυτοκίνητο των ιδιοκτητών δεν εκλάπη.

Η δήλωση της δημάρχου του Τορόντο

Την έντονη ανησυχία της για την επίθεση εξέφρασε και η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Είμαι βαθιά προβληματισμένη από τη βίαιη εισβολή σε κατοικία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη συνοικία Bridle Path», έγραψε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους οικείους της.

«Οι σκέψεις μου είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, την οποία καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει. Προσεύχομαι για την πλήρη ανάρρωσή τους».

Η δήμαρχος πρόσθεσε ότι η επίθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στη συγκεκριμένη γειτονιά όσο και σε ολόκληρη την πόλη.

«Αυτή η βία είναι απαράδεκτη στην πόλη μας. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια», υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ότι η αστυνομία έχει την πλήρη υποστήριξή της για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία στην περιοχή και κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή υλικό από κουδούνια με κάμερα, συστήματα ασφαλείας και κάμερες αυτοκινήτων (dashcams) να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ τόσο η ίδια όσο και η εταιρεία The Mac Group δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του περιοδικού PEOPLE για κάποιο σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.

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