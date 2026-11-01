Κρήτη: 110 αλλοδαποί σε δύο λέμβους εντοπίσθηκαν από το Λιμενικό - Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

Επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης για τη διάσωση επιβαινόντων σε δύο λέμβους

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κρήτη: 110 αλλοδαποί σε δύο λέμβους εντοπίσθηκαν από το Λιμενικό - Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες
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  • Το Λιμενικό και η Frontex εντόπισαν 110 αλλοδαπούς σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
  • Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex και ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
  • Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
  • Οι καλές καιρικές συνθήκες στην περιοχή διευκόλυναν την ασφαλή ολοκλήρωση της διάσωσης.
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Σε πλήρη εξέλιξη τέθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης, όταν περίπου 110 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από αεροσκάφος της Frontex που πραγματοποιούσε πτήση. Άμεσα σήμανε συναγερμός. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που έσπευσε στο σημείο. Την ίδια ώρα, στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας.

Οι διασωθέντες παρελήφθησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ανακοινώθηκε, στην ευρύτερη περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, διευκολύνοντας τον ασφαλή πλου και την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών.

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