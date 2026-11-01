To κορίτσι «μάρτυρας του Α10»: Η άγρια δολοφονία και η εξιχνίαση 39 χρόνια μετά - Σε δίκη οι γονείς

To σώμα της 4χρονης βρέθηκε πεταμένο και κακοποιημένο σε χαντάκι δίπλα στον αυτοκινητόδρομο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

To κορίτσι «μάρτυρας του Α10»: Η άγρια δολοφονία και η εξιχνίαση 39 χρόνια μετά - Σε δίκη οι γονείς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πτώμα της 4χρονης Inass βρέθηκε το 1987 κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α10 και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για 39 χρόνια.
  • Η μητέρα Halima El Bakhti κατηγορείται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού, ενώ ο σύζυγός της Ahmed Touloub κατηγορείται για συνενοχή.
  • Το παιδί βασανίστηκε για πολλούς μήνες πριν πεθάνει και το σώμα της βρέθηκε με εγκαύματα και δαγκωματιές.
  • Η υπόθεση επανεξετάστηκε το 2007 με τη χρήση DNA, που οδήγησε στην ταυτοποίηση των γονέων το 2018 μετά από σύγκριση με γενετικά αποτυπώματα συλλεγμένα σε αστυνομική επέμβαση.
  • Οι γονείς θα δικαστούν το Νοέμβριο του 2026 στο Κακουργιοδικείο του Μπλουά για τη δολοφονία της κόρης τους.
Snapshot powered by AI

Μία ψυχρή υπόθεση άγριας δολοφονίας ενός παιδιού, οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες της Γαλλίας, μετά από 39 χρόνια με κατηγορούμενους τους γονείς που ποτέ δεν την αναζήτησαν.

Στις 11 Αυγούστου 1987, το πτώμα της Inass, ενός 4χρονου κοριτσιού, βρέθηκε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Α10, κοντά στη Σουέβρ (Loir-et-Cher), οι γονείς της θα εμφανιστούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Μπλουά από τις 9 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, όπως γνωστοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η μητέρα, Halima El Bakhti, 71 ετών, θα δικαστεί για «βασανιστήρια και βάρβαρες πράξεις που οδήγησαν σε θάνατο» χωρίς πρόθεση. Ο σύζυγός της, Ahmed Touloub, 74 ετών, θα πρέπει να λογοδοτήσει για «συνενοχή». Σύμφωνα με έκθεση έρευνας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η μητέρα διώκεται για «εθελοντικές, πολυάριθμες και κλιμακωτές πράξεις» που οδήγησαν στο θάνατο του παιδιού.

Στις 11 Αυγούστου 1987, ενώ δύο υπάλληλοι συντήρησης, κατόπιν εντολής της εταιρείας τους, καθάριζαν τα χαντάκια της εθνικής οδού Α10 μεταξύ Μπλουά και Ορλεάνης, το βλέμμα τους τράβηξε μία μπλε κουβέρτα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου και φαινόταν να καλύπτει κάποιο σχήμα. Αυτή είναι η αρχή μιας ασυνήθιστης υπόθεσης που αναστάτωσε τη ζωή ολόκληρου ενός χωριού, του Suèvres, στο Loir-et-Cher.

Όταν σήκωσαν το κομμάτι υφάσματος, είδαν το μικρό άψυχο σώμα ενός κοριτσιού, καλυμμένο με πληγές από τα πόδια μέχρι το κεφάλι.

Η αυτοψία επιβεβαιώνει αυτό που η ίδια η θέα του σώματος αποκάλυπτε: αυτό το παιδί-μάρτυρας βασανίστηκε για πολλούς μήνες και πέθανε μέσα σε φρικτά βασανιστήρια. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι κανείς δεν διεκδικεί το κοριτσάκι και ότι δεν έχει αναφερθεί καμία εξαφάνιση παιδιού, ούτε στην περιοχή ούτε στην υπόλοιπη Γαλλία. Αποφασίζεται να ταφεί με δημοτικά έξοδα και θάβεται στο δημοτικό νεκροταφείο της Suèvres.

Η έρευνα παραμένει σε στάση μέχρι που το 2007, ένας διοικητής της διωκτικής υπηρεσίας της Ορλεάνης, αξιοποιώντας τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του DNA, ζήτησε νέες αναλύσεις για το κάλυμμα και τα ρούχα της άγνωστης μικρής.

Ταυτοποιήθηκαν δύο δείγματα DNA, ένα γυναικείο και ένα ανδρικό. Και το 2016, ένας καβγάς δίνει νέα πνοή στην έρευνα!

Ενώ οι κάτοικοι της Suèvres συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη της νεαρής προστατευόμενής τους, ένα απίθανο γεγονός ανατρέπει την έρευνα με τρόπο τόσο θεαματικό όσο και απροσδόκητο, 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά μια σοβαρή διαμάχη μεταξύ ενός πελάτη και του ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου οδηγεί στην επέμβαση της αστυνομίας. Και πυροδοτεί τη λήψη γενετικών αποτυπωμάτων από τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως συμβαίνει συστηματικά σε περιπτώσεις βίας.

Το γενετικό αποτύπωμα ενός από τους δύο πρωταγωνιστές ταιριάζει κατά περισσότερο από 99% με το DNA που είχε συλλεχθεί μερικά χρόνια νωρίτερα από τα ρούχα της άγνωστης κοπέλας στην Α10. Σιγά-σιγά το νήμα αυτής της τραγικής υπόθεσης ξετυλίγεται και το 2018 συλλαμβάνονται οι γονείς του μικρού κοριτσιού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για την επίθεση σε Πλεύρη: «Ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 80χρονη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

To κορίτσι «μάρτυρας του Α10»: Η άγρια δολοφονία και η εξιχνίαση 39 χρόνια μετά - Σε δίκη οι γονείς

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Great Wall Motor: Νέα μοντέλα για την Ευρώπη και σχέδια για την Ελλάδα

09:14LIFESTYLE

Παόλα: Λύγισε στο πλατό με το «Εγώ σε αγάπησα εδώ» - «Μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»

09:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Μόνο στο μέλλον μπορούμε να εστιάζουμε…

09:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ, έδωσαν το 1 στα άρρωστα παιδιά - Νέες αποκαλύψεις για την ΜΚΟ απατεώνων

08:50LIFESTYLE

Αγνώριστη η Χάιντι Κλουμ: Η ανατριχιαστική εμφάνιση με το αιματοβαμμένο χέρι για το Halloween πάρτι της

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz: Πιο κοντά στην πλήρως αυτόνομη οδήγηση

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder που έγινε viral - Δεν σκέφτεται να αποσυρθεί προς το παρόν

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

08:36LIFESTYLE

«Μου έπιασες το χέρι και μου άλλαξες τη ζωή»: Η συγκινητική εξομολόγηση της Μελίσα Γκίλμπερτ για τον τηλεοπτικό της πατέρα, Μάικλ Λάντον

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Χρήματα πριν από τα Χριστούγεννα – Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές της Κόστα Ρίκα: Πώς η ειρηνική χώρα έγινε πεδίο μάχης συμμοριών

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική ανταπόκριση: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «συγγενείς» στα social, χιλιάδες πήγαν στον γάμο

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Aston Martin Valhalla Spider φτάνει τα 350 χλμ./ώρα χωρίς οροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος σε σχολική γιορτή στην Τουρκία: Έντυσαν παιδιά δαίμονες και τα τύλιξαν με την ελληνική σημαία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική ανταπόκριση: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «συγγενείς» στα social, χιλιάδες πήγαν στον γάμο

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση «εξαφάνισε» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά με σπάνιες ασθένειες

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 80χρονη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που μέσω ΜΚΟ έκλεβε χρήματα τα οποία προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

09:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ, έδωσαν το 1 στα άρρωστα παιδιά - Νέες αποκαλύψεις για την ΜΚΟ απατεώνων

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αναστάτωση στο κέντρο από άνδρα με πατερίτσες που πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς - Φωτογραφίες

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές καταιγίδες

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία και Γερμανία: Νύχτα χάους με φωτιές, μολότοφ και εκατοντάδες συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ