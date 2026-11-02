Snapshot Το «Blue Planet III» ξεκίνησε με ένα συγκινητικό επεισόδιο για τις τροπικές θάλασσες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους κοραλλιογενείς υφάλους.

Το πρώτο επεισόδιο περιέλαβε τη θλιβερή απώλεια μιας μεγάπτερης φάλαινας που αναζητούσε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Η σκηνή με τη φάλαινα προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη θλίψη τους.

Η παραγωγή και η αφήγηση του Ντέιβιντ Άτενμπορο, που γιόρτασε πρόσφατα τα 100α γενέθλιά του, εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα για την ποιότητα και το μήνυμα προστασίας του πλανήτη.

Η σειρά γυρίστηκε σε τέσσερα χρόνια και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων του «Blue Planet» από το 2001 και το 2017. Snapshot powered by AI

Το «Blue Planet III» έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του το βράδυ της Κυριακής, και μέσα σε μόλις λίγα λεπτά κατάφερε να συγκινήσει τους θεατές.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, με αφηγητή τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, ξεκίνησε με μία σκληρή εικόνα από την ζωή στις θάλασσες, όπου μία μεγάπτερη φάλαινα που είχε διασχίσει τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας καλύτερες συνθήκες, χάνει την ζωή της.

Η κάμερα κατέγραψε εκατοντάδες ψάρια να συγκεντρώνονται γύρω από την φάλαινα καθώς εκείνη άφηνε την τελευταία της πνοή. Μέχρι το επόμενο πρωί, το σώμα του θηλαστικού είχε καταβροχθιστεί, όπως διηγείται ο 100χρονος φυσιοδίφης.

Δείτε βίντεο:

Όπως ήταν φυσικό, η σπαρακτική αυτή σκηνή προκάλεσε συγκίνηση στους χρήστες των social media, οι οποίοι μοιράστηκαν τις αντιδράσεις τους.

«Είναι πολύ νωρίς στη σειρά για να πεθάνει μια μεγάπτερη φάλαινα! Θα μπορούσατε, τουλάχιστον, να μας είχατε προετοιμάσει», έγραψε ένα χρήστης. «Η καημένη φάλαινα», σχολίασε ένας ακόμη, ενώ ένας τρίτος δήλωσε: «Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Έχω πολύ hangover για να αντέξω φάλαινες που πεθαίνουν».

Ωστόσο, πέρα από την θλίψη, πολλοί χρήστες εξήραν την παραγωγή αλλά και την αφήγηση του Ντέιβιντ Άτενμπορο.

«Η δουλειά της κάμερας, ο φωτισμός και η φωνή του Ντέιβιντ Άτενμπορο δημιουργούν την πιο όμορφη τηλεόραση. Πώς μπορεί κανείς να το βλέπει αυτό και να μην σκέφτεται ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, και ακόμη περισσότερα, για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ο Ντέιβιντ Άτενμπορο Getty Images

Μετά από τέσσερα χρόνια γυρισμάτων, το «Blue Planet III» επέστρεψε με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις τροπικές θάλασσες και τον αντίκτυπο που συνεχίζει να έχει η κλιματική αλλαγή σε αυτές, εστιάζοντας στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι καθώς τα νερά θερμαίνονται.

Το «Blue Planet» προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2001, ενώ το 2017 ακολούθησε μια δεύτερη σειρά.

Στη νέα σειρά που έκανε το ντεμπούτο της την Κυριακή, αφηγητής είναι για άλλη μία φορά ο πολυαγαπημένος Ντέιβιντ Άτενμπορο, ο οποίος γιόρτασε τα 100α γενέθλιά του νωρίτερα φέτος. Ο Βρετανός παρουσιαστής, ο οποίος παρουσιάζει εκπομπές φυσικής ιστορίας από το 1954, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, για να παρουσιάσει μερικές από τις πιο σπάνιες, περίεργες και συναρπαστικές στιγμές της άγριας φύσης.