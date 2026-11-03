Σακραμέντο: Μεθυσμένος οδηγός «θέρισε» κοριτσάκι ενός έτους, μέσα σε νεκροταφείο

Snapshot Ένα ενός έτους κοριτσάκι στο Σακραμέντο σκοτώθηκε όταν μεθυσμένος οδηγός το χτύπησε σε νεκροταφείο.

Ο πατέρας του παιδιού τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με πολλαπλά κατάγματα.

Ο Μιγκέλ Γκουσμάν, 50 ετών, συνελήφθη με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια και εγκατάλειψη θύματος.

Η οικογένεια συγκεντρώνει χρήματα μέσω GoFundMe για τα έξοδα κηδείας και ιατρικά έξοδα.

Η εγγύηση για την αποφυλάκιση του οδηγού ορίστηκε στα 470.000 δολάρια. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε σε νεκροταφείο του Σακραμέντο των ΗΠΑ, όταν ένα κοριτσάκι, που επισκεπτόταν μαζί με τον πατέρα του τον τάφο της γιαγιά του, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης.

Ο οδηγός βρίσκεται τώρα υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, από αμέλεια σε κατάσταση μέθης και άλλων αδικημάτων που σχετίζονται με το DUI (Driving Under the Influence).

Ο Μιγκέλ Γκουσμάν, 50 ετών, συνελήφθη και κρατείται στην κεντρική φυλακή της κομητείας του Σακραμέντo.

H ενός έτους Janessa Milagro Mazur Diaz και ο πατέρας της βρέθηκαν τραυματισμένοι στο νεκροταφείο από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν για το συμβάν. Το παιδία πέθανε λίγο αργότερα, ενώ ο πατέρας του, παραμένει στη ΜΕΘ με σπασμένα πλευρά, κάταγμα μύτης και κρανίου.

Η μητέρα του παιδιού, Jackline Patino Diaz, είπε στο KCRA 3 ότι η οικογένεια γιόρτασε πρόσφατα τα πρώτα γενέθλια της Janessa, ενώ αποκάλυψε την σπαρακτική στιγμή που έπρεπε να πει στον σύζυγό της ότι η κόρη τους πέθανε.

«Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε όταν μπήκα στο δωμάτιο ήταν: «Πού είναι το μωρό μου;» και έπρεπε να του πω ότι είχε φύγει», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ειδήσεων. «Δεν είναι πια εδώ μαζί μας. Είναι τόσο τρελό να σκέφτεσαι ότι απλώς καθόμασταν στο νεκροταφείο, και απλά ήρθε και την πάτησε, και τώρα έφυγε. Δεν είναι εδώ μαζί μας».

Ο Γκουσμάν παρέμεινε αρχικά στο σημείο, αλλά φέρεται να προσπάθησε να φύγει πριν τον συλλάβει η αστυνομία. Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα το δυστύχημα ως χτύπημα και εγκατάλειψη.

Η οικογένεια ξεκίνησε ένα GoFundMe για να βοηθήσει στην κάλυψη των εξόδων κηδείας της Janessa, των ιατρικών εξόδων του πατέρα της και άλλων οικονομικών αναγκών.

Από το πρωί της Τρίτης, η οικογένεια είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 19,000 δολάρια για τον στόχο των 35,000 δολαρίων.

Ο Γκουσμάν παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 470.000 δολαρίων.

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