Πορτογαλία: Οι διαδηλωτές έστησαν ξανά τις σκηνές τους διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση

Snapshot Οι διαδηλωτές στην Πορτογαλία επανέφεραν τις σκηνές τους σε κεντρικές πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο.

Η συλλογικότητα «Acampada de Lisboa» ζήτησε άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Snapshot powered by AI

Οι διαδηλωτές της Πορτογαλίας επέστρεψαν σε κεντρικές πλατείες στη Λισαβόνα και το Πόρτο.

Την Τρίτη (3/11) η συλλογικότητα «Acampada de Lisboa» πραγματοποίησε γενική συνέλευση στην πλατεία Ρόσιο, στην οποία επανέλαβε τα αιτήματά της προς την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν διαδηλωτές να στήνουν σκηνές και να κρεμούν πανό γύρω από την πλατεία Ρόσιο.

Μέχρι τις 3 π.μ. η πλατεία είχε γεμίσει σκηνές.

Περίπου 80 σκηνές βρίσκονταν στην πλατεία Ρόσιο τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ ακόμη 20 στήθηκαν σε πλατεία του Πόρτο.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο απηύθυνε διάγγελμα προς τους πολίτες, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» για την ύπαρξη βίας κατά τις διαμαρτυρίες και κάλεσε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη στεγαστική κρίση την Πέμπτη (5/11).

Τα μέλη της Acampada ψήφισαν να αποδεχθούν την πρόσκληση του προέδρου, Αντόνιο Χοσέ Σεγούρο για συνομιλίες, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.