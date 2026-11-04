Ισπανία - Βασίλισσα Σοφία: Τα άγνωστα σχέδια της στα 88 της χρόνια και η επιστροφή στην Ελλάδα

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΒΑΠΤΙΣΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΩΝ

Snapshot Η βασίλισσα Σοφία, στα 88 της χρόνια, σχεδιάζει να επιστρέψει τον Μάιο στο ανακαινισμένο ανάκτορο του Τατοΐου, το σπίτι των παιδικών της χρόνων.

Η απώλεια της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, και η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία έχουν επηρεάσει βαθιά τη διάθεσή της, αλλά συνεχίζει ενεργά τη ζωή της.

Το 2027 θα σηματοδοτήσει δύο σημαντικές επετείους για το Ίδρυμά της, με εορτασμούς και αποφάσεις για το μέλλον του, ενώ επιθυμεί να αναθέσει τη συνέχεια του έργου σε μέλος της οικογένειάς της.

Η βασίλισσα προωθεί το τελευταίο μεγάλο της σχέδιο, ένα νέο καταφύγιο ζώων στην Αργάνδα δελ Ρέι, που θα φέρει το όνομα της αδελφής της Ειρήνης, τιμώντας τη μνήμη της.

Παρά τις δυσκολίες, η βασίλισσα Σοφία παραμένει ενεργή, ταξιδεύει και συμμετέχει σε θεσμικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αντλώντας δύναμη από την αγάπη της οικογένειάς της και του ισπανικού λαού. Snapshot powered by AI

Η βασίλισσα Σοφία συμπλήρωσε τα 88 της χρόνια στις 2 Νοεμβρίου. Γιόρτασε τα γενέθλιά της όπως της αρέσει, μαζί με την οικογένειά της, αλλά αυτή τη φορά χωρίς την ίδια χαρά. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι κόρες της, Έλενα και Χριστίνα, οι οποίες ταξίδεψαν από τη Βαρκελώνη, καθώς και ένα από τα εγγόνια της. Δεν έλειψε ούτε η σοκολατένια τούρτα, μία από τις μεγάλες αδυναμίες της. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε γιορτή, όπως αποκαλύπτει το ισπανικό περιοδικό HOLA.

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Ειρήνης αποτέλεσε βαρύ πλήγμα, από το οποίο δεν έχει ακόμη συνέλθει. Ήταν η αγαπημένη της μικρότερη αδελφή και εξακολουθεί να τη θρηνεί σιωπηλά, μαθαίνοντας να ζει χωρίς εκείνη. Δεν έχει ακόμη τη διάθεση για μεγάλες γιορτές. Επιπλέον, η σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε την Ισπανία βύθισε στο πένθος και το παλάτι της Θαρθουέλα.

Υποδειγματική στον ρόλο της και ολοένα πιο αγαπητή, η βασίλισσα Σοφία πλησιάζει τα 90 της χρόνια, συνεχίζοντας να γράφει ένα λαμπρό κεφάλαιο της ζωής της στην υπηρεσία του γιου της, του βασιλιά, του Στέμματος και της οικογένειάς της, επισημαίνεται στο ισπανικό δημοσίευμα.

Δεν θέλει να κάθεται περιμένοντας το τέλος ούτε να αφήσει τη θλίψη να κυριεύσει τη ζωή της. Είναι μια γυναίκα με τεράστια ψυχική δύναμη, η οποία, ύστερα από όλα όσα έχει δει και βιώσει, εξακολουθεί να κοιτάζει μπροστά, αποφασισμένη να ανακαλύψει νέες χαρές και συγκινήσεις.

Μοναξιά και δάκρυα, αλλά και μεγάλη επιθυμία για ζωή

Η βασίλισσα Σοφία βλέπει ότι, όσο περνούν τα χρόνια, ο κόσμος γύρω της γίνεται ολοένα μικρότερος. Τα αδέλφια της δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, όπως και η αγαπημένη της εξαδέλφη Τατιάνα Ραντζιβίλ. Έχουν φύγει επίσης πολλοί συγγενείς και στενοί φίλοι με τους οποίους μοιράστηκε τη ζωή της.

Δεν μπορεί να έχει ούτε τη συντροφιά του βασιλιά Χουάν Κάρλος. Από τον στενότερο κύκλο της έχει απομείνει μόνο η πριγκίπισσα Αγά Χαν, η οποία όμως ζει στη Γενεύη.

Τον Μάιο σχεδιάζει να επιστρέψει στο ανάκτορο του Τατοΐου, το σπίτι των παιδικών της χρόνων, του οποίου οι αίθουσες και τα δωμάτια αποκαταστάθηκαν και με τη βοήθεια των δικών της αναμνήσεων.

Η βασίλισσα Σοφία έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή της και έχει κάνει πολλές θυσίες. Ωστόσο, οι απώλειες αγαπημένων προσώπων είναι εκείνες που της έχουν προκαλέσει τον βαθύτερο πόνο.

Ποτέ δεν είχε αισθανθεί τόσο μόνη. Κι όμως, ίσως ακριβώς γι' αυτό, επιθυμεί ολοένα περισσότερο να βγαίνει, να ταξιδεύει και να γνωρίζει ανθρώπους.

Της αρέσει πολύ να συζητά και, όταν αισθάνεται άνετα, δεν σταματά να μιλά. Οργανώνει γεύματα, αποδέχεται προσκλήσεις και απολαμβάνει τις συναντήσεις με φίλους και τις εξόδους σε εστιατόρια.

Δεν είναι άνθρωπος που αναλώνεται στο παρελθόν ούτε επιτρέπει στη θλίψη να την καταβάλει, παρότι κλαίει σιωπηλά.

Πιστή σε ένα από τα προσωπικά της αποφθέγματα, «Κανείς δεν συνταξιοδοτείται ποτέ από τη στάση ζωής του», έχει κάνει μια επιλογή: να γεμίζει το πρόγραμμά της με υποχρεώσεις, να καταστρώνει σχέδια και να απολαμβάνει όσα εξακολουθεί να της προσφέρει η ζωή.

Είναι ο δικός της τρόπος να καλύπτει, έστω εν μέρει, το κενό. Άλλωστε, δεν της λείπει η αγάπη των παιδιών και των εγγονιών της, που βρίσκονται πάντα κοντά της και ενδιαφέρονται διαρκώς για εκείνη.

Η ακούραστη βασίλισσα

Η βασίλισσα Σοφία βρίσκει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε δυσκολία.

Μεγαλωμένη με την αντίληψη της προσφοράς και της αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων, εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως αποστολή που ολοκληρώνεται μόνο με την τελευταία της πνοή.

Διαθέτει εξαιρετική αποφασιστικότητα, έχει τη στήριξη ολόκληρης της οικογένειάς της και αντλεί τεράστια δύναμη από την αγάπη που της δείχνουν οι Ισπανοί.

Δώδεκα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον θρόνο, εξακολουθεί να συγκινείται από τα χειροκροτήματα και τις εκδηλώσεις αγάπης που δέχεται.

Αυτό που τη συγκινεί περισσότερο είναι η διαπίστωση ότι η αγάπη του κόσμου, αντί να μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, γίνεται ολοένα μεγαλύτερη.

Το να αισθάνεται ότι την αγαπούν, τη σέβονται και αναγνωρίζουν την προσφορά της στην Ισπανία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δώρα για εκείνη.

«Είναι σαν το νερό που δίνει ζωή σε ένα φυτό», εξηγεί μία φίλη της.

Παράλληλα, της προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση η διαπίστωση ότι, πέρα από την αφοσίωσή της στο Στέμμα, οι Ισπανοί αναγνωρίζουν και τον άνθρωπο που πάντοτε επιθυμούσε να προσφέρει καλό και να βοηθά τη χώρα του.

Στα 88 της χρόνια, η βασίλισσα Σοφία παραμένει ακούραστη.

Συνεχίζει να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ισπανία και τον κόσμο, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει θεσμικές υποχρεώσεις, πολιτισμό, μουσική, διεθνή συνεργασία και φιλανθρωπικό έργο.

Από τα προηγούμενα γενέθλιά της έχει ζήσει δώδεκα εξαιρετικά έντονους μήνες, που σημαδεύτηκαν από τον θάνατο της αδελφής της τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά και από ορισμένες από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις της ζωής της.

Έλαβε από τα χέρια του γιου της, Φιλίππου ΣΤ΄, το Τάγμα του Χρυσόμαλλου Δέρατος, την ανώτατη τιμητική διάκριση του ισπανικού Στέμματος.

Υπήρξε επίσης μία από τις πιο κομψές προσκεκλημένες στους εορτασμούς για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου Γουσταύου της Σουηδίας.

Αποχαιρέτησε με δάκρυα τον καλό της φίλο, βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ενώ διέσχισε τρεις φορές τον Ατλαντικό.

Δύο από αυτά τα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι και τη Νέα Ορλεάνη, όπου ηγήθηκε εκδηλώσεων για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ισπανίας σε εκείνο το ιστορικό γεγονός.

Πλέον, στρέφει με ενθουσιασμό το βλέμμα της στο 2027, μια χρονιά που προμηνύεται ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωή της, με μεγάλους εορτασμούς, αποφάσεις για το μέλλον του ιδρύματός της και μια ξεχωριστή επιστροφή στο ανάκτορο των παιδικών της χρόνων στην Ελλάδα.

2027: Δύο επέτειοι και μία μεγάλη απόφαση

Η βασίλισσα Σοφία έχει μπροστά της δύο ιδιαίτερα σημαντικές επετείους: τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος Βασίλισσα Σοφία, στις 17 Μαΐου 1977, και 20 χρόνων από τη δημιουργία του Κέντρου Αλτσχάιμερ της Βαγιέκας, ενός από τα έργα για τα οποία αισθάνεται μεγαλύτερη υπερηφάνεια.

Οι εορτασμοί θα αναδείξουν τους σημαντικούς σκοπούς στους οποίους έχει αφιερώσει δεκαετίες προσφοράς: την επιστημονική έρευνα, τις τράπεζες τροφίμων από τις 54 που λειτουργούν στην Ισπανία έχει ήδη επισκεφθεί τις 51 και σκοπεύει να ολοκληρώσει τις επισκέψεις της, την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, τον πολιτισμό και τη στήριξη των αγροτικών περιοχών.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ετοιμάζει επίσης μια έκπληξη, την οποία επιθυμεί να συνδέσει με το Ιερό Ιωβηλαίο Έτος του Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα το 2027.

Η επέτειος των 50 χρόνων θα ανοίξει παράλληλα τον δρόμο για νέες σημαντικές αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά την ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου και τον καθορισμό του μέλλοντος ενός ιδρύματος μέσω του οποίου έχει προωθήσει σχεδόν 400 έργα.

Η βασίλισσα Σοφία εξακολουθεί να βρίσκεται στην ηγεσία του ιδρύματος, ασκώντας εκτελεστικά καθήκοντα προέδρου, τα οποία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Θέλει να αφήσει το έργο της σε καλά χέρια, σε ανθρώπους που την αγαπούν, γνωρίζουν τις αξίες της και συμμερίζονται τη φιλοσοφία της για τη ζωή και την αλληλεγγύη.

Έχει μάλιστα μια ιδιαίτερη επιθυμία: κάποιο μέλος της οικογένειάς της να αναλάβει μια μέρα τη σκυτάλη, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του έργου της.

Τατόι: Η συγκινητική επιστροφή στο ανακαινισμένο ανάκτορο των παιδικών της χρόνων

Η βασίλισσα Σοφία έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα συγκινητικό ραντεβού με το παρελθόν της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το περιοδικό HOLA!, τον προσεχή Μάιο σχεδιάζει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επισκεφθεί το Τατόι, την πρώην κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης και τις σοβαρές καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του 2021, το ανάκτορο ανακτά σταδιακά την παλιά του αίγλη.

Το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού προωθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκατάστασης, προϋπολογισμού άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια και ιδιωτικές δωρεές, σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό.

Στην προσπάθεια έχει συμμετάσχει και το ίδρυμα που δημιούργησε ο Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας, ο οποίος, τιμώντας την ελληνική του καταγωγή, έχει εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον για την αποκατάσταση του Τατοΐου, επισημαίνεται επίσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών μουσείων, την αποκατάσταση των κήπων και των ιστορικών κτιρίων, καθώς και τη συντήρηση περισσότερων από 100.000 αντικειμένων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται φορέματα της βασίλισσας Σοφίας από τα νεανικά της χρόνια, τα νυφικά της παπούτσια του οίκου Roger Vivier και η άμαξα του γάμου της.

Υπάρχει ακόμη και μια μικρή λευκή πέτρα, την οποία είχε χαρίσει στη μητέρα της, με ζωγραφισμένο ένα λουλούδι και την αφιέρωση: «Για τη μαμά, από τη Σοφία».

Το 1998, αντικρίζοντας την εγκατάλειψη του ανακτόρου, η βασίλισσα Σοφία είχε εξομολογηθεί:

«Η επιστροφή στο Τατόι ήταν ένα πλήγμα σε όλες τις αναμνήσεις μου. Ήταν σαν να είχαν μαχαιρώσει ένα όνειρό μου».

Την ερχόμενη άνοιξη, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, θα μπορέσει να ξαναδεί το σπίτι των παιδικών της χρόνων όπως ήταν κάποτε.

Οι δικές της αναμνήσεις έχουν συμβάλει στην αποκατάστασή του.

Μαζί με την αδελφή της Ειρήνη και τη νύφη της Άννα Μαρία, είχε περιηγηθεί στο άδειο ανάκτορο, βοηθώντας τους υπευθύνους να ανασυνθέσουν τα δωμάτια, τις αίθουσες και τις γωνιές όπου εκτυλισσόταν η καθημερινή οικογενειακή τους ζωή.

Η επιστροφή θα συμπέσει, επιπλέον, με την 80ή επέτειο της ανόδου των γονέων της, Παύλου και Φρειδερίκης, στον ελληνικό θρόνο, την 1η Απριλίου 1947.

Μια ημερομηνία που θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία στην επίσκεψη, αν και οι απουσίες αγαπημένων προσώπων θα είναι ιδιαίτερα οδυνηρές.

Το τελευταίο μεγάλο σχέδιο: Ένας φόρος τιμής στην αδελφή της

Η βασίλισσα Σοφία επιθυμεί να αποτίσει έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στην αδελφή της Ειρήνη, μέσα από ένα από τα μεγάλα πάθη που μοιράζονταν από παιδιά: την αγάπη για τα ζώα.

Επιθυμία της είναι το νέο καταφύγιο ζώων που προωθεί το Ίδρυμα Βασίλισσα Σοφία στην Αργάνδα δελ Ρέι να φέρει το όνομα της πριγκίπισσας.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του έργου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ξεκινούν οι διαδικασίες με τον Δήμο για την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών.

Η προστασία των ζώων αποτελεί μία από τις πιο προσωπικές δεσμεύσεις της βασίλισσας.

Ζει περιτριγυρισμένη από τα δέκα σκυλιά της ράτσας σνάουτσερ, τις γάτες και τα γαϊδουράκια της, για τα οποία τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία από τα παιδικά της χρόνια στην Ελλάδα.

Παράλληλα, στηρίζει προγράμματα για την προστασία των ουρακοτάγκων του Βόρνεο, τη διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και τη διατήρηση απειλούμενων ειδών.

Αυτό αποτελεί και το τελευταίο μεγάλο σχέδιό της.

Η βασίλισσα έχει ήδη δώσει το όνομά της στο Κέντρο Ευζωίας Ζώων του Τορελοδόνες, το οποίο αναμένει τα εγκαίνιά του, ενώ το νέο κέντρο θα φέρει το όνομα της αδελφής της Ειρήνης.

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