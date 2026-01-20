Πριγκίπισσα Ειρήνη: Τα δάκρυα της αδελφής της, Σοφίας την ώρα της ταφής στο Τατόι - Βίντεο

Βαθιά συγκινημένη ήταν χθες η βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία στην κηδεία της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης.
Μετά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η ταφή της πριγκίπισσας, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα στο Τατόι.
H βασιλομήτωρ Σοφία κρατάει μία ελληνική σημαία και την σφίγγει στην αγκαλιά της ενώ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της. Στο πλευρό της βρίσκεται η σύζυγος του τέως βασιλιά της Ελλάδος, Άννα Μαρία.
Την ώρα της ταφής δίπλα της για να της δίνει κουράγιο ήταν και ο γιος της, βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε.
