Πριγκίπισσα Ειρήνη: Τα δάκρυα της αδελφής της, Σοφίας την ώρα της ταφής στο Τατόι - Βίντεο

Η βασιλομήτωρ Σοφία έχει στο πλευρό της τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και την βασίλισσα, Λετίθια.

Βαθιά συγκινημένη ήταν χθες η βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία στην κηδεία της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης.

Μετά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η ταφή της πριγκίπισσας, που πέθανε σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα στο Τατόι.

H βασιλομήτωρ Σοφία κρατάει μία ελληνική σημαία και την σφίγγει στην αγκαλιά της ενώ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της. Στο πλευρό της βρίσκεται η σύζυγος του τέως βασιλιά της Ελλάδος, Άννα Μαρία.

Την ώρα της ταφής δίπλα της για να της δίνει κουράγιο ήταν και ο γιος της, βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε.