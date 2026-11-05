Καλιφόρνια: 97χρονος χόρεψε το «Stayin’ Alive» στο πάρτι γενεθλίων του και λίγο αργότερα πέθανε

Snapshot Ο 97χρονος Βίτο πέθανε λίγο μετά το πάρτι γενεθλίων του στην Καλιφόρνια, όπου χόρεψε το «Stayin’ Alive» των Bee Gees.

Το πάρτι είχε θέμα το Halloween και διοργανώθηκε από τη γειτόνισσά του, αρτοποιό Έντεν Μαλινόφ, που δημιούργησε και την τούρτα του.

Ο Βίτο απέδιδε τη μακροζωία του στο να μην πίνει ποτέ φθηνό ποτό, γι’ αυτό η τούρτα του ήταν με σοκολάτα και κόκκινο κρασί.

Η Μαλινόφ περιέγραψε τον Βίτο ως έναν ενεργητικό και αγαπητό άνθρωπο που ζούσε τη ζωή του στο έπακρο μέχρι το τέλος.

Ο θάνατός του ήταν ήρεμος και έγινε ενώ ακουγόταν η αγαπημένη του μουσική, αν και είχε προβλήματα υγείας που δεν είχαν γίνει πλήρως αντιληπτά. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη και συγκινητική τροπή πήρε το πάρτι για τα 97α γενέθλια ενός άνδρα στην Καλιφόρνια, ο οποίος πέθανε λίγο αφότου χόρεψε υπό τους ήχους του «Stayin’ Alive» των Bee Gees. Ο Βίτο άφησε την τελευταία του πνοή στη γιορτή που είχε οργανωθεί προς τιμήν του, έχοντας περάσει τις τελευταίες του στιγμές ανάμεσα σε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα και την αγαπημένη του μουσική.

Την ιστορία του ηλικιωμένου άνδρα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 24χρονη Έντεν Μαλινόφ, αρτοποιός από το Λος Άντζελες και γειτόνισσά του, η οποία διοργάνωσε ένα πάρτι γενεθλίων με θέμα το Halloween την περασμένη εβδομάδα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο TikTok, ο Βίτο εμφανίζεται να χειροκροτεί, να λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής και να χαμογελά, φορώντας μαύρο πουκάμισο με κουμπιά και υφασμάτινο παντελόνι. Το «Stayin’ Alive», η μεγάλη επιτυχία των Bee Gees από τη δεκαετία του 1970, ακουγόταν στη διάρκεια της γιορτής.

Ο 97χρονος έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, λίγο πριν η βραδιά πάρει απρόσμενη τροπή. Ο θάνατός του ήρθε λίγο μετά το τραγούδι των καλεσμένων που του ευχήθηκαν «Happy Birthday».

Το μυστικό της μακροζωίας του

Η Μαλινόφ περιέγραψε την ξεχωριστή βραδιά και τη σχέση της με τον Βίτο, εξηγώντας ότι ο ίδιος ήθελε να γιορτάσει τα 97α γενέθλιά του με ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι.

«Την περασμένη εβδομάδα ήταν τα 97α γενέθλια του Βίτο και, πιστός στον χαρακτήρα του, ήθελε να τα γιορτάσει διοργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι για το Halloween», ανέφερε.

Η ίδια, η οποία διατηρεί την επιχείρηση γλυκών Baked, ανέλαβε να φτιάξει την τούρτα του. Όταν τον ρώτησε ποιο ήταν το μυστικό για να φτάσει σε τόσο μεγάλη ηλικία, εκείνος της απάντησε πως το μυστικό ήταν να μην πίνει ποτέ φθηνό ποτό.

Έτσι, η νεαρή αρτοποιός αποφάσισε να δημιουργήσει προς τιμήν του μια σοκολατένια τούρτα με κόκκινο κρασί.

«Ήταν η ψυχή του πάρτι»

Η Μαλινόφ μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Βίτο, τονίζοντας ότι, παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, ήταν ένα αγαπημένο μέλος της παρέας της και ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την ενέργεια και τη διάθεσή του για ζωή.

«Αν έμαθα κάτι από τον Βίτο, είναι να μην αφήνεις ποτέ την ηλικία σου να σε περιορίζει», έγραψε.

«Αυτός ο άνθρωπος έζησε τη ζωή του στο έπακρο, κυριολεκτικά μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές. Στα 24 μου χρόνια δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Ήταν η ψυχή του πάρτι», πρόσθεσε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι περίμεναν και ότι ο Βίτο έφυγε από τη ζωή με έναν τρόπο που η ίδια χαρακτήρισε «δραματική έξοδο». Ωστόσο, όπως σημείωσε, αν μπορούσε να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα έφευγε, πιθανότατα θα ήταν αυτός.

«Ήταν περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που αγαπούσε, γιορτάζαμε μια μακρά και γεμάτη ζωή και είμαι απλώς ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος της», ανέφερε.

Πέθανε ακούγοντας την αγαπημένη του μουσική

Τον θάνατο του 97χρονου επιβεβαίωσε και ο καλύτερός του φίλος, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε, ο Βίτο αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, χωρίς όμως οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του να έχουν αντιληφθεί πόσο σοβαρά ήταν.

«Είχε κάποια προβλήματα υγείας, τη σοβαρότητα των οποίων δεν γνωρίζαμε, και έφυγε ήρεμα από τη ζωή, ενώ ακουγόταν η αγαπημένη του μουσική», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο-αφιέρωμα της Μαλινόφ στον Βίτο έχει συγκεντρώσει πλέον 9,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. «Αναπαύσου εν ειρήνη, απόλυτος θρύλος», ήταν η λεζάντα με την οποία αποχαιρέτησε τον γείτονά της.

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