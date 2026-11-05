Παραλίγο να καεί ζωντανός - Η στιγμή που εκρήγνυται φιάλη υγραερίου στα χέρια του

Snapshot Μια φιάλη υγραερίου πήρε φωτιά και εξερράγη κατά την παράδοσή της σε σπίτι στο Malleshwaram της Μπανγκαλόρ.

Ο διανομέας που παρέδιδε τη φιάλη γλίτωσε οριακά από το περιστατικό.

Προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι μια αναμμένη παραδοσιακή λάμπα λαδιού μπορεί να προκάλεσε την ανάφλεξη λόγω διαρροής αερίου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Η ένοικος του σπιτιού είχε ανάψει τη λάμπα αφού είχε πλύνει τη βεράντα πριν την παράδοση της φιάλης. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό κατέγραψε βίντεο σε ένα σπίτι στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, κατά την παράδοση μίας φιάλης υγραερίου.

Την ώρα που ο διανομέας, αφού ξεφόρτωσε τη φιάλη, ετοιμάστηκε να την τοποθετήσει στο κατώφλι του σπιτιού, ξέσπασαν ξαφνικά φλόγες, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη.

Ο διανομέας γλίτωσε από τύχη τα χειρότερα, ενώ προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν ότι μια αναμμένη λάμπα πετρελαίου που βρισκόταν στην είσοδο της κατοικίας ενδέχεται να προκάλεσε τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NDTV, η ένοικος του σπιτιού είχε πλύνει τη βεράντα και είχε ανάψει μια παραδοσιακή λάμπα λίγο πριν την παράδοση της φιάλης.