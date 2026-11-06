Απειλές για βόμβες με το μήνυμα «ο χρόνος τρέχει» διακόπτουν τη λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών

Snapshot Απειλές για βόμβες με το μήνυμα «ο χρόνος τρέχει» προκάλεσαν εκκενώσεις και διακοπές μετάδοσης σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ευρώπη, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά.

Τα μηνύματα απειλών εστάλησαν μεταξύ άλλων στους ιρλανδικό RTE, βρετανικό Sky και βουλγαρικό Nova TV, με διακοπές που σε κάποιες περιπτώσεις διήρκεσαν έως τρεις ώρες.

Οι απειλές υπογράφονταν με το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ» και αναφερόταν ότι σχετίζονται με ψευδείς απειλές κατά αεροσκαφών που σημειώθηκαν την ίδια εβδομάδα.

Παραμένει ασαφές αν οι απειλές αποτελούν μέρος συντονισμένης επίθεσης ή μεμονωμένη ενέργεια, ενώ εξετάζεται πιθανή σχέση με ρωσικές εξτρεμιστικές ομάδες.

Η ιρλανδική κυβέρνηση θεωρεί πιθανό ότι οι απειλές αποτελούν μέρος συντονισμένης εκστρατείας για την πρόκληση διαταραχής σε μέσα ενημέρωσης και επιβατικές πτήσεις στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Απειλές για βόμβες με το μήνυμα «ο χρόνος τρέχει» διακόπτουν τη λειτουργία τηλεοπτικών καναλιών σε όλη την Ευρώπη.

Μετά το μπαράζ απειλών σε αεροπλάνα, την Παρασκευή εστάλησαν απειλές για βόμβες με το μήνυμα «ο χρόνος τρέχει» σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις και να διακοπεί η μετάδοση των προγραμμάτων.

Οι προειδοποιήσεις εστάλησαν στον ιρλανδικό τηλεοπτικό σταθμό RTE, στο βρετανικό Sky, στον ιδιωτικό σταθμό της Βουλγαρίας Nova TV και σε άλλους, όπως ανέφεραν οι εταιρείες. Δεν εντοπίστηκαν βόμβες σε καμία από τις πληγείσες εγκαταστάσεις. Τα προγράμματα του RTE αντικαταστάθηκαν από μουσική και ένα προηχογραφημένο μήνυμα, σε ορισμένες περιπτώσεις για διάστημα έως και τριών ωρών.

Δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί

Δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε καμία από τις εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα του RTE αντικαταστάθηκε από μουσική και ένα προηχογραφημένο μήνυμα, σε ορισμένες περιπτώσεις για διάστημα έως και τριών ωρών.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται σε συνέχεια ενός κύματος ψευδών απειλών για βόμβες, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει διαταραχή σε επιβατικές πτήσεις, από τη Σερβία έως τη Φινλανδία, την Ισπανία και άλλες χώρες, οδηγώντας σε αλλαγές πορείας, αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά.

Σημειώνονται επίσης εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας τις τελευταίες εβδομάδες για απάτες μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει για εμάς, γι' αυτό και ένα από τα μέλη μας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας», ανέφερε ένα από τα emails που έλαβαν το Nova και το RTE σήμερα. «Θα εκραγεί σε 45 λεπτά. Το ρολόι χτυπά αντίστροφα».

«Μήνυμα προς τη Δύση»

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος κρύβεται πίσω από τις σημερινές ψευδείς απειλές.

Τα emails προς το ιρλανδικό RTE και το βουλγαρικό Nova έφεραν υπογραφή με το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ», ενώ στο κείμενο αναφερόταν ότι ο συντάκτης είναι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης που ευθύνεται για τις ψευδείς απειλές κατά αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα.

«Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτού που περιμένει την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον», προσέθετε το μήνυμα.

Το επώνυμο που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως συντάκτης ταυτίζεται με αυτό του Γιούρι Αντρόποφ, πρώην γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο τίτλος του μηνύματος, «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ», παραπέμπει στον τίτλο μιας βιογραφίας του Αντρόποφ με τίτλο «Νέα Πρόκληση για τη Δύση» (New Challenge to the West).

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή για μια προσπάθεια να στραφούν οι υποψίες προς τη Μόσχα. Απειλές που στάλθηκαν χθες στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας υπογράφονταν από τους «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με πηγές και μμε.

Η αστυνομία μετέβη στις εγκαταστάσεις του Nova στη Σόφια, οι οποίες εκκενώθηκαν, ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ασφαλείς. Σύμφωνα με τον σταθμό, η μετάδοση του προγράμματος δεν διακόπηκε και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Το προσωπικό επέστρεψε και στις εγκαταστάσεις του RTE, αφού η αστυνομία ολοκλήρωσε έρευνα στα κτίρια, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν οι απειλές κατά των αερομεταφορών και κατά των μέσων ενημέρωσης προέρχονται από μεμονωμένα άτομα ή αν αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης.

«Αυτό καταδεικνύει πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι να προκληθεί αναστάτωση και να υπονομευθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσω τέτοιου είδους αντισυμβατικών ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στο να προκαλέσουν αναστάτωση, φόβο και άγχος», δήλωσε ο Μάρτιν στο ραδιόφωνο του RTE, λίγο αφότου τα ενημερωτικά προγράμματα επανήλθαν στον αέρα μέσω εξωτερικής μονάδας μετάδοσης.

«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι», πρόσθεσε.

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι είναι «πιθανό» οι απειλές για βόμβες με στόχο μέσα ενημέρωσης στη χώρα και σε επιβατικά αεροπλάνα στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες να είναι μέρος μιας «συντονισμένης εκστρατείας για την πρόκληση διαταραχής».

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