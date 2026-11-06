Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα: Αρνούνται την εμπλοκή οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

Snapshot Η ρωσική εξτρεμιστική ομάδα «Male State» αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις ψευδείς απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα που προκάλεσαν διαταραχές σε ευρωπαϊκές πτήσεις.

Νέες απειλές βόμβας αναφέρθηκαν σε πτήσεις της Ryanair και Wizz Air, καθώς και σε ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας εκκενώσεις και δηλώσεις της ιρλανδικής κυβέρνησης για συντονισμένη αποδιοργάνωση.

Το αρχικό απειλητικό email στάλθηκε την Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Ρώμης, με ψευδείς ισχυρισμούς ότι η «Male State» είχε τοποθετήσει εκρηκτικά σε πτήσεις, αλλά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδέθηκε με κρατικές υπηρεσίες υγείας της Κολομβίας.

Παρά την άρνηση της ομάδας, η ιταλική εφημερίδα «La Stampa» επιμένει ότι η «Male State» ευθύνεται για τις απειλές και τη θεωρεί πιθανό ένοπλο βραχίονα ρωσικού καθεστώτος.

Η ομάδα «Male State» έχει απαγορευτεί στη Ρωσία από το 2021, ο ιδρυτής της ζει πλέον στο εξωτερικό, και χαρακτηρίζεται από ερευνητές ως ακροδεξιά και φιλορωσική με σαφή εξτρεμιστική ιδεολογία. Snapshot powered by AI

Ανακατεύεται περαιτέρω η υπόθεση με τις απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα, καθώς η ρωσική εξτρεμιστική ομάδα, στην οποία αποδόθηκαν κάποια από τα απειλητικά email, αρνείται ότι tiw έστειλε.

Αναλυτικότερα, η «Male State», μια εξτρεμιστική μισογυνιστική ομάδα που κατονομάστηκε στις ψευδείς απειλές για βόμβες που δέχτηκαν αυτή την εβδομάδα ιταλικά αεροδρόμια, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις ψευδείς προειδοποιήσεις που προκάλεσαν διαταραχές στις πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δηλώσεις αυτές προς το BBC έγιναν την ώρα που άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές για νέες ψευδείς απειλές βόμβας σε αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων μια πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα και μια πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη, η οποία εκτρέπεται προς τη Βενετία.

Απειλές για βόμβες αναφέρθηκαν επίσης την Παρασκευή σε διάφορους σημαντικούς ιρλανδικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε σε εκκενώσεις και σε δήλωση της ιρλανδικής κυβέρνησης, η οποία έκανε λόγο για «συντονισμένη εκστρατεία αποδιοργάνωσης».

Απαντώντας στη ρωσική υπηρεσία του BBC, ένας λογαριασμός στο Telegram — ένας από τους πολλούς που συνδέονται με το λεγόμενο «Male State» («Μαχητές του Ανδρικού Κράτους») και τον ιδρυτή του, Βλαντισλάβ Ποζντνιάκοφ — χλεύασε κάθε υπόνοια ότι η ομάδα εμπλέκεται στην αποστολή των απειλών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Ποιο Male State; Πού το έχετε δει; Δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια», αναφέρει το μήνυμα στο κανάλι. «Αν αύριο υπογράψουν μια επιστολή [απειλής], ας πούμε, από τον Πούτιν, θα προσπαθήσετε τότε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρό μας για να του κάνετε την ηλίθια ερώτησή σας;»

Η ομάδα απαγορεύτηκε στη Ρωσία το 2021 και ο Ποζντνιάκοφ πιστεύεται πλέον ότι ζει στο εξωτερικό. Έκτοτε έχει μετονομαστεί σε ορισμένα μέρη σε «Male Legion».

Το αρχικό μήνυμα

Το αρχικό ψευδές ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο είδε το BBC, στάλθηκε την Πέμπτη στις 07:21 με θέμα: προειδοποίηση για απειλή.

Απευθυνόταν σε διάφορα γραφεία και άτομα της Aeroporti di Roma (ADR), της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου της Ρώμης, καθώς και σε λογαριασμούς στο ίδιο το αεροδρόμιο Fiumicino της πόλης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία προήλθε το μήνυμα φαίνεται να συνδέεται με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας στη Μπογκοτά της Κολομβίας.

Δεν είναι σαφές αν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες άλλων χωρών έλαβαν την ίδια ή παρόμοια απειλή. Τουλάχιστον μία προειδοποίηση που έγινε την Παρασκευή φαίνεται να έφτασε μέσω τηλεφώνου και όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γραμμένο σε άψογα ιταλικά, το παράξενο κείμενο που στάλθηκε στη Ρώμη την Πέμπτη ισχυριζόταν ότι «μαχητές» του «Male State» είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά σε δύο εισερχόμενες πτήσεις, στο πλαίσιο μιας επίθεσης κατά του «φεμινιστικού καθεστώτος» της Ιταλίας που θα «θυμόταν για πάντα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί αυτό το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ελήφθη τόσο σοβαρά, μια πηγή της ADR στη Ρώμη δήλωσε στο BBC ότι τέτοιες προειδοποιήσεις ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστες. Δεν θυμόντουσαν τίποτα παρόμοιο τα τελεταία χρόνια.

Επιμένουν οι Ιταλοί

Παρά την άρνηση της ρωσικής ομάδας, η ιταλική εφημερίδα «La Stampa» δεν φαίνεται να έχει καμία αμφιβολία ότι πίσω από τις απειλές βρισκόταν η «Male State», αναρωτιέται μάλιστα σε άρθρο της αν αυτή λειτουργεί ως «ο ένοπλος βραχίονας του καθεστώτος».

«Το να επιτίθεται και να μπορεί να αρνείται τις επιθέσεις... αποτελεί μέρος του ρωσικού σχεδίου», γράφει η εφημερίδα.

Ένα κανάλι στο Telegram που συνδέεται με τον Ποζντνιάκοφ είναι γεμάτο κυρίως με δηλητηριώδη φιλορωσικά μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλες αναρτήσεις που επισημαίνουν προβλήματα και εντάσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων διαδηλώσεων των νέων.

Η ομάδα διαδικτυακής έρευνας του Bellingcat, η οποία μελέτησε την ομάδα το 2022, την χαρακτήρισε τότε ως «φωνακλά και άθλιο διαδικτυακό υποστηρικτή» της ρωσικής εισβολής, με σαφή ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολογία.

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