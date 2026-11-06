Απειλή για βόμβα σε πτήση Πράγα - Λάρνακα

Snapshot Αρκετά αεροσκάφη από και προς Πράγα και Σόφια δέχθηκαν νέες απειλές για βόμβες την Παρασκευή.

Τέσσερις πτήσεις με αφίξεις στην Πράγα και πέντε με αναχωρήσεις από την Πράγα έγιναν στόχος ψευδών συναγερμών.

Η πτήση προς τη Λάρνακα που δέχθηκε απειλή προσγειώθηκε κανονικά και με ασφάλεια.

Έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία δεν παρείχαν λεπτομέρειες για τις επηρεασμένες πτήσεις. Snapshot powered by AI

Νέες απειλές για βόμβες δέκτηκαν αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς Πράγα και Σόφια, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή. Πτήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, τέσσερις πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από την Πράγα έγιναν στόχος νέων απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.

Πάντως, η πτήση με προορισμό τη Λάρνακα, για την οποία υπήρξε σχετική αναφορά για απειλή, προσγειώθηκε κανονικά και με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ανέφεραν έγκυρες πηγές στο ΚΥΠΕ.

«Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καθιερωμένων διαδικασιών ασφαλείας», είπαν οι ίδιες πηγές.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Με πληροφορίες από Sigmalive.com

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