Διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών στο dark web

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, πίσω από την επίθεση βρίσκονται φιλορώσοι χάκερ με την ονομασία «Noname 057(16)»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών στο dark web

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και της οικογένειάς του στο dark web.
  • Η επίθεση αποδίδεται σε φιλορώσους χάκερ με την ονομασία «Noname 057(16)».
  • Ο Ταγιάνι δήλωσε ότι δεν θα εκφοβιστεί και θα ενισχύσει τις σχέσεις με τις σύμμαχες χώρες.
  • Η εισαγγελία της Ρώμης διεξάγει έρευνα για την υβριδική επίθεση.
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Προσωπικά δεδομένα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, καθώς και μελών της οικογένειάς του, διέρρευσαν στο dark web, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος στα social media.

Σε ανάρτησή του στο «X», o Ταγιάνι υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον εκφοβίσει, ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τις σύμμαχες χώρες και ότι η επίθεση σε βάρος του οφείλεται στην θέση της Ιταλίας στο ουκρανικό.

«Εδώ και ημέρες, κυβερνοεγκληματίες δημοσιεύουν προσωπικά μου δεδομένα και της οικογένειας μου στο dark web, εκθέτοντάς μας σε απειλές και εκφοβισμό. Η απάντησή μου είναι πολύ απλή: Δεν θα εκφοβιστώ με κανέναν τρόπο. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την υπεράσπιση του υπουργείου μου και της Ιταλίας, και θα ενισχύω συνεχώς τους δεσμούς και τη συνεργασία μας με τους συμμάχους μας, ώστε να μπορούμε να προστατευόμαστε από κοινού», έγραψε, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, πίσω από την επίθεση βρίσκονται φιλορώσοι χάκερ με την ονομασία «Noname 057(16)», οι οποίοι είχαν ανακοινώσει πριν δυο εβδομάδες ότι «ήταν έτοιμοι να πληρώσουν όποιον θα μπορούσε να τους προμηθεύσει πληροφορίες που αφορούν τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Ρώμης, Φραντσέσκο Λο Βόι και τον υπεύθυνο της ιταλικής αστυνομικής διεύθυνσης κατά του ηλεκτρονικού και διαδικτυακού εγκλήματος, Ιβάνο Γκαμπριέλι».

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση και ότι η εισαγγελία της Ρώμης πραγματοποιεί σχετική έρευνα.

Την ίδια στιγμή, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Αντόνιο Ταγιάνι και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για σοβαρή υπόθεση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα».

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