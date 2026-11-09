Επιχείρηση Overload: Το ρωσικό δίκτυο που επιχείρησε να αποσταθεροποιήσει τη κυβέρνηση στη Γαλλία

Snapshot Ένα μυστικό ρωσικό δίκτυο, η «Επιχείρηση Overload», προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει τη γαλλική κυβέρνηση προβάλλοντας ψευδή αφηγήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «Επιχείρηση Overload» διέδωσε ψευδή βίντεο που ισχυρίζονταν ότι μετανάστες βίασαν διαδηλωτές και σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η ανάλυση της ΕΕ διαπίστωσε ότι η Ρωσία παρουσίαζε τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και αυταρχική, εκμεταλλευόμενη τις εσωτερικές αναταραχές ενόψει των εκλογών.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ρωσία ή άλλοι παράγοντες υποκίνησαν ή οξύνθηκαν τις διαμαρτυρίες, αλλά αξιοποίησαν ευκαιριακά τις ταραχές.

Λογαριασμοί συνδεδεμένοι με το Ισραήλ και το κίνημα MAGA των ΗΠΑ προώθησαν επίσης αφηγήματα που συνέδεαν τις ταραχές με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τη μετανάστευση. Snapshot powered by AI

Μυστικό ρωσικό δίκτυο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα συλλαλητήρια και την ένταση στη Γαλλία και επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη για τις ταραχές στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και στην γαλλική κυβέρνηση, την οποία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφάνιζε να έχει χάσει τον έλεγχο.

Αυτό αναφέρει εσωτερική αξιολόγηση της ΕΕ, την οποία δημοσιεύει το Reuters. Μια ξεχωριστή εσωτερική αξιολόγηση, που συντάχθηκε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και στην οποία επίσης είχε πρόσβαση το Reuters, διαπίστωσε ότι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το Ισραήλ και με το κίνημα MAGA των ΗΠΑ προώθησαν επίσης «εχθρικά αφηγήματα» σχετικά με τις ταραχές, συνδέοντάς τις με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τη μετανάστευση.

Συνολικά, οι εκτιμήσεις αυτές προσφέρουν μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικοί παράγοντες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές αναταραχές στη Γαλλία για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, σύμφωνα με ανάλυση Ευρωπαίων ειδικών σε θέματα παραπληροφόρησης.

Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι το μυστικό ρωσικό δίκτυο, γνωστό ως «Επιχείρηση Overload», διέδωσε ψευδή βίντεο τα οποία υποστήριζαν ότι μετανάστες είχαν βιάσει διαδηλωτές και ότι επρόκειτο να γίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία EPA

Η ανάλυση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η Ρωσία προσπάθησε να «παρουσιάσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και όλο και πιο αυταρχική».

«Τέτοια γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για την υπονόμευση των εθνικών κυβερνήσεων, την τροφοδότηση του φόβου και της διχόνοιας, καθώς και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης εν όψει των εκλογών», αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΕ περιορισμένης κυκλοφορίας, το οποίο συντάχθηκε από εμπειρογνώμονες σε θέματα παραπληροφόρησης της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης.

Δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μόσχα ή άλλοι παράγοντες είχαν υποκινήσει ή οξύνει τις διαμαρτυρίες. Περιέγραψε τη δραστηριότητα αυτή ως «την ευκαιριακή εκμετάλλευση των αναταραχών».

Τον περασμένο Αύγουστο, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα απέρριψε τους ισχυρισμούς μιας γαλλικής κρατικής εποπτικής αρχής ότι η Μόσχα επένδυε στην παραπληροφόρηση για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «δεν θα είναι η τελευταία επινόηση που θα χρησιμοποιήσουν οι αρχές για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».Τον περασμένο μήνα ξέσπασαν ταραχές σε πόλεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την αύξηση του κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών ξέφυγαν από τον έλεγχο και οδήγησαν στα χειρότερα επεισόδια βίας που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.