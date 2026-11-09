Κοκορέτσι: Στη 2η θέση παγκοσμίως το ελληνικό έδεσμα σύμφωνα με το TasteAtlas

Snapshot Το κοκορέτσι κατατάσσεται στη 2η θέση παγκοσμίως στα καλύτερα πιάτα με εντόσθια σύμφωνα με το TasteAtlas.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται το φρυγαδέλι στην 19η θέση και η μαγειρίτσα στην 30ή θέση, ως παραδοσιακά ελληνικά πιάτα με εντόσθια.

Το κοκορέτσι παρασκευάζεται από εντόσθια αρνιού ή κατσικιού, ψήνεται σε σούβλα και συνδέεται κυρίως με το πασχαλινό τραπέζι στην Ελλάδα.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το περουβιανό Anticuchos de corazón, ενώ στην 3η θέση είναι τα μεξικανικά Tacos de lengua.

Η κατάταξη του TasteAtlas βασίζεται σε αξιολογήσεις χρηστών και αναδεικνύει παραδοσιακές γεύσεις και τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Snapshot powered by AI

Τρία παραδοσιακά ελληνικά πιάτα ξεχωρίζουν στη διεθνή κατάταξη με τα καλύτερα φαγητά από εντόσθια, με το κοκορέτσι να κατακτά μία θέση στην κορυφή της λίστας.

Η ελληνική κουζίνα έχει για ακόμη μία φορά την τιμητική της σε διεθνή γαστρονομική κατάταξη, με το κοκορέτσι να καταλαμβάνει τη 2η θέση ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα με εντόσθια στον κόσμο, σύμφωνα με το TasteAtlas. Στην ίδια λίστα βρίσκονται ακόμη δύο παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις: το φρυγαδέλι, στη 19η θέση, και η μαγειρίτσα, στην 30ή.

Η διάκριση αναδεικνύει μια πλευρά της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης που βασίζεται στην αξιοποίηση κάθε μέρους του ζώου. Εντόσθια, συκώτι και άλλα υλικά, που άλλοτε αποτελούσαν οικονομικές επιλογές για το καθημερινό τραπέζι, μετατρέπονται μέσα από παραδοσιακές συνταγές σε πιάτα με ξεχωριστή γεύση και ιστορία.

Το κοκορέτσι και η θέση του στη διεθνή κατάταξη

Το κοκορέτσι παρασκευάζεται παραδοσιακά από εντόσθια αρνιού ή κατσικιού, τα οποία κόβονται σε μικρά κομμάτια και καρυκεύονται με λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια περνιούνται σε σούβλα, τυλίγονται με μπόλια, ώστε να συγκρατούνται στη θέση τους, και ψήνονται στα κάρβουνα.

Στην Ελλάδα συνδέεται άρρηκτα με το πασχαλινό τραπέζι, όπου αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά εδέσματα της Κυριακής του Πάσχα. Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την περίοδο, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας σερβίρεται όλο τον χρόνο ως μεζές. Το TasteAtlas επισημαίνει επίσης ότι το πιάτο συναντάται σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων, ενώ σε ορισμένες εκδοχές του προσφέρεται ακόμη και μέσα σε ψωμί, με λαχανικά και μπαχαρικά.

Ποια πιάτα βρίσκονται πάνω και κάτω από το ελληνικό κοκορέτσι

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται το Anticuchos de corazón από το Περού, ένα δημοφιλές street food που παρασκευάζεται με κομμάτια μοσχαρίσιας καρδιάς περασμένα σε καλαμάκι και ψημένα στη σχάρα. Ακολουθεί το ελληνικό κοκορέτσι, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε τα μεξικανικά Tacos de lengua, με βασικό συστατικό τη μαγειρεμένη μοσχαρίσια γλώσσα.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το τουρκικό Ciğer sarma, ένα πιάτο με συκώτι τυλιγμένο σε μπόλια, ενώ ακολουθεί η σούπα Kelle paça çorbası, επίσης από την Τουρκία, που παρασκευάζεται με κεφάλι και πόδια ζώων. Την έκτη θέση καταλαμβάνει το τουρκικό Kokoreç, η εκδοχή του κοκορετσιού που συναντάται στη γειτονική χώρα.

Στη συνέχεια της κατάταξης βρίσκονται το Picante a la tacneña από την περιοχή Τακνά του Περού, ένα πικάντικο πιάτο με εντόσθια, και το ιαπωνικό Gyutan, δηλαδή ψητή μοσχαρίσια γλώσσα, που αποτελεί χαρακτηριστική γαστρονομική σπεσιαλιτέ της πόλης Σεντάι.

Η παρουσία του ελληνικού κοκορετσιού στη δεύτερη θέση, ανάμεσα σε τόσο διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις, αναδεικνύει τη θέση που εξακολουθούν να έχουν τα παραδοσιακά πιάτα με εντόσθια στη διεθνή κουζίνα.

Φρυγαδέλι και μαγειρίτσα στις πρώτες θέσεις

Στη 19η θέση της κατάταξης βρίσκεται το φρυγαδέλι, ένα παραδοσιακό έδεσμα που συνδέεται κυρίως με τα Επτάνησα και ιδιαίτερα με τη Λευκάδα. Παρασκευάζεται από κομμάτια μοσχαρίσιου ή αρνίσιου συκωτιού, τα οποία αλατοπιπερώνονται, τυλίγονται με μπόλια και ψήνονται σε καλαμάκι πάνω σε κάρβουνα. Συνήθως σερβίρεται ως μεζές, με λίγο λεμόνι και χωριάτικο ψωμί.

Στην 30ή θέση συναντάμε τη μαγειρίτσα, τη σούπα που έχει συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλο πιάτο με το βράδυ της Ανάστασης. Η παραδοσιακή συνταγή αξιοποιεί τα εντόσθια του αρνιού, μαζί με μυρωδικά και λαχανικά, ενώ ολοκληρώνεται συνήθως με αυγολέμονο. Η ιστορία της συνδέεται με την ανάγκη αξιοποίησης των μερών του αρνιού που δεν προορίζονταν για το ψήσιμο στη σούβλα, αλλά και με το τέλος της νηστείας της Σαρακοστής.

Οι κατατάξεις του TasteAtlas βασίζονται στις αξιολογήσεις των χρηστών του και δεν αποτελούν την οριστική παγκόσμια ετυμηγορία για τη γαστρονομία. Αποτελούν, ωστόσο, έναν τρόπο ανάδειξης παραδοσιακών γεύσεων και τοπικών γαστρονομικών παραδόσεων.

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