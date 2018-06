Άντονι Μπουρντέν: Η αινιγματική φωτογραφία λίγο πριν από το θάνατό του

Το άψυχο σώμα του βρήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο στενός φίλος του, Γάλλος σεφ, Eric Ripert.

Ωστόσο την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 ο Μπουρντέν είχε ανεβάσει μία φωτογραφία του που από πολλούς θεωρείται προαναγγελία του θανάτου του.

Πρόκειται για μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που ο διάσημος σεφ έγραψε: «Μια μικρή σκιά στη ζέστη του μεσημεριού... Ρούχα κηδείας από το Μπαλί».

Δείτε την ανάρτησή του:

A little shade in the midday heat. Syrupy air...Balinese funeral wear pic.twitter.com/XjbtCInvrj