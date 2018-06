«Είναι πολύ λυπηρό» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του. «Μου άρεσε πολύ η εκπομπή του. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα», πρόσθεσε.

«Ήταν η αγάπη μου, ο βράχος μου, ο προστάτης μου» ήταν το tweet που ανήρτησε η Ιταλίδα ηθοποιός Άσια Αρτζέντο, με την οποία ήταν ζευγάρι εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ δήλωσε «παραπάνω από συντετριμμένη».

Δείτε τα tweets του Ομπάμα με τον οποίο είχαν φάει σε ένα μικρό μαγαζί - καντίνα στο Ανόι του Βιετνάμ το οποίο αργότερα έγινε... μουσείο!

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM