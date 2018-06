Σοκ: Νεκρός 20χρονος ηθοποιός - Μυστήριο γύρω από τα αίτια του θανάτου του

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, δεν υπάρχουν ενδείξεις δολοφονίας.

Έγινε γνωστός από τη σειρά του ABC, The Goldbergs και από την ταινία, Judy Moody and the Not Bummer Summer. Είχε επίσης εμφανιστεί στις σειρές Modern Family και Arrested Development.

Ήταν επίσης πετυχημένος μουσικός και τραγουδιστής, καθώς έχει υπογράψει το soundtrack της ταινίας Forever My Girl, ενώ βρισκόταν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας από 12 ετών.

Δείτε φωτογραφίες του στη gallery