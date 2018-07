Αυστραλία: Θαλάσσιος κροκόδειλος 600 κιλών πιάστηκε έπειτα από οκτώ χρόνια! (pic)

Ένας πελώριος θαλάσσιος κροκόδειλος, βάρους 600 κιλών και μήκους σχεδόν πέντε μέτρων, πιάστηκε έπειτα απο οκταετή αναζήτηση στην Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Το ερπετό, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν μέχρι σήμερα πιαστεί στον ποταμό Κάθριν στα απομακρυσμένα Βόρεια Εδάφη, εγκλωβίστηκε σε παγίδα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Τουρισμού.

Οι Αρχές προσπαθούσαν μάταια τόσα χρόνια να πιάσουν τον κροκόδειλο που εκτιμάται ότι είναι 60 ετών.

Το ζώο μεταφέρθηκε σε φάρμα κροκοδείλων για να κρατηθεί μακριά από τον τοπικό πληθυσμό, δήλωσε η Τρέισι Ντάλντιγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρησης άγριας ζωής των Βορείων Εδαφών.

Οι θαλάσσιοι κροκόδειλοι συναντώνται συχνά στον τροπικό αυστραλιανό βορρά και κατά μέσον όρο σκοτώνουν δύο ανθρώπους το χρόνο.

Ο πληθυσμός τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη από τότε που ανακηρύχθηκαν προστατευόμενο είδος τη δεκαετία του '70 με το θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας τον περασμένο χρόνο να υπενθυμίζει την ανάγκη μείωσης του πληθυσμού τους.

Ο μεγαλύτερος κροκόδειλος που είχε μέχρι σήμερα πιαστεί στην Αυστραλία είχε μήκος 6,4 μέτρα, σύμφωνα με τα αρχεία. Πιάστηκε και εξοντώθηκε το 1974 πάλι στα Βόρεια Εδάφη.

An elusive monster crocodile, thought to be one of the biggest on record, has been captured in Australia's Northern Territory after a decade-long game of hide-and-seek. (Photo: Xinhua) pic.twitter.com/Vsvkz3KwfL