Φονικός σεισμός στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (pics+vids)

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 19 νεκροί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης Ταντζούνγκ, στο βόρειο Λομπόκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ομάδων διάσωσης της Ματαράμ, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχει ένα παιδάκι ενός έτους.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε χερσαία περιοχή, στη νήσο Λομπόκ, παρότι οι αρχικές πληροφορίες το τοποθετούσαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Πριν από μια εβδομάδα, σεισμός 6,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο Λομπόκ και εγκλώβισε προσωρινά εκατοντάδες τουρίστες στις πλαγιές ενός ηφαιστείου.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι ταξιδιώτες στα διεθνή αεροδρόμια του Μπαλί και του Λομπόκ πανικοβλήθηκαν και ότι σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές στα κτήρια, αλλά δεν επηρεάστηκε η λειτουργία τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Guests at a mall in Indonesia panic after Magnitude 7.0 earthquake strikes country.#PrayForBali#PrayForLombok#PrayForIndonesia pic.twitter.com/42BelywpMH