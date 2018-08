Ο Nicholas 'Duffy' Fudge άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 28 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν μέσα από τη δημοφιλή εκπομπή του National Geographic.

Το κανάλι επιβεβαίωσε την τραγική είδηση, ωστόσο η αιτία θανάτου του νεαρού άνδρα δεν έγινε γνωστή.

.@NatGeoChannel and @Pilgrim_Studios were saddened to learn that Wicked Tuna cast member Nicholas “Duffy” Fudge passed away this week. Duffy was the first mate on Captain Tyler McLaughlin’s fishing vessel, Pinwheel. We join his family and friends in mourning his untimely loss. pic.twitter.com/Cw8Q8JKQHn