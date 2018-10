Ένας νεκρός επιβάτης στο αεροπλάνο που έπεσε σε λιμνοθάλασσα στη Μικρονησία (vids)

Το πτώμα ενός επιβάτη βρέθηκε μέσα σε αεροσκάφος το οποίο κατέπεσε σε λιμνοθάλασσα καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού, ανακοίνωσαν οι Αρχές της Μικρονησίας.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-800 της εταιρείας Air Niugini, προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Γουένο, στη Μικρονησία, αλλά πριν προσεδαφιστεί κατέπεσε στη λιμνοθάλασσα Τσουκ κι άρχισε να βυθίζεται αμέσως.

Η αεροπορική εταιρεία αυτή της Παπούας-Νέας Γουινέας είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι οι 35 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του 737 απομακρύνθηκαν όλοι από το αεροσκάφος με απόλυτη ασφάλεια.

Όμως δύτες που εξέταζαν τα συντρίμμια έκαναν μια μακάβρια ανακάλυψη.

Watch dramatic footage of the US Navy rescuing passengers from a sinking plane after it overshot the runway and landed in water in Micronesia! pic.twitter.com/dRwg6FufP9