Φρικτό δυστύχημα στην Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί σε τροχαίο (pics)

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε στην αρτηρία που οδηγεί από την πρωτεύουσα της Κένυας Ναϊρόμπι στην δυτική πόλη Κισούμου, γράφει η εφημερίδα Daily Nation, επικαλούμενη την αστυνομία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του την ώρα που βρισκόταν σε κατηφόρα σε απότομη πλαγιά, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, το λεωφορείο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ναϊρόμπι με προορισμό την πόλη Κακαμέγκα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, μετέφερε 52 επιβάτες.

Οι επίσημες στατιστικές των Aρχών μιλούν για περίπου 3.000 θανάτους ετησίως στους δρόμους της Κένυας. Ωστόσο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος και ανέρχεται σε περίπου 12.000, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

