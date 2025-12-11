Βοιωτία: Ανατίναξαν ATM και πήραν όλα τα χρήματα - Δείτε φωτογραφίες

Το ΑΤΜ που ανατίναξαν οι δράστες στη Βοιωτία

Επεισοδιακή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στη Βοιωτία στην περιοχή Κυριάκι, όταν δράστες ανατίναξαν ATM.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr όλα συνέβησαν περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα όταν άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε κατάστημα ΚΕΠ και στη συνέχεια δραπέτευσαν με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.

Το ΑΤΜ που ανατίναξαν οι δράστες στη Βοιωτία LamiaReport.gr

Από την έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το κατάστημα ΚΕΠ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

