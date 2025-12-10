Πάτρα: Oμάδα Ρομά επιτέθηκε σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

Άγρια επίθεση δέχθηκαν δύο νεαροί 23 ετών τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/12) ενώ περπατούσαν στην οδό Μαίζωνος στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δύο νεαροί ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά, που τους επιτέθηκε με σκοπό να τους ληστέψουν. Μάλιστα ένα από τα άτομα Ρομά τους απείλησε με κατσαβίδι για να παραδώσουν τα χρήματά τους.

Οι 23χρονοι μετέβησαν στην Ασφάλεια Πατρών και αφού κατήγγειλαν το περιστατικό, αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες της επίθεσης. Οι δύο από αυτούς μάλιστα είναι ανήλικοι.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών.

Διαβάστε επίσης