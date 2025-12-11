Λάρισα: Κάθειρξη πέντε ετών σε νεαρό για τροχαίο με θύμα 18χρονη - Τη σκότωσε ο εξάδελφός της

Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επέβαλε το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στον οδηγό που ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο της 10ης Νοεμβρίου 2021, το οποίο στοίχισε τη ζωή της 18χρονης εξαδέλφης του Μαρίας Μποτάκη και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη μιας νεαρής επιβάτιδας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 06.30 τα ξημερώματα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του 2ου Λυκείου Λάρισας, τον Νοέμβριο 2021. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε νέοι άνθρωποι όταν ο οδηγός επιχείρησε να προσπεράσει άλλο όχημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε στηθαίο. Η 18χρονη εξαδέλφη του κατηγορούμενου υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ακόμα μια κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά.

Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αποκαλύφθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εκινείτο με ταχύτητα σημαντικά υψηλότερη του επιτρεπόμενου ορίου των 50χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Με βάση τα ευρήματα παραπέμφθηκε σε δίκη για επικίνδυνη οδήγηση, πράξη που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη και οδήγησε στο θάνατο άλλου προσώπου.

Η δικάσιμος διεξήχθη σε φορτισμένο κλίμα με την οικογένεια της άτυχης Μαρίας να ζητά την τιμωρία του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος και εξάδελφος της Μαρίας μαζί με την οικογένειά του δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ώστε να αποφευχθούν οι μεταξύ τους εντάσεις.

Του ζητούσαν να κόψει ταχύτητα

«Ζητώ τη δικαίωση της κόρης μου» κατέθεσε ο πατέρας της 18χρονης. «Θέλω να δικαιωθεί η ψυχή της κόρης μου» είπε η μητέρα της η οποία κατέρρευσε αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση της. Νωρίτερα κατέθεσε η άλλη κοπέλα που επέβαινε στο όχημα η οποία ανέφερε πως πριν το τροχαίο φώναζαν στον οδηγό να μειώσει ταχύτητα.

Στην αγόρευση του ο εισαγγελέας τόνισε ότι όλα τα στοιχεία της δικογραφίας επιβεβαιώνουν την τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης οδήγησης. Αναφέρθηκε στον λανθασμένο ελιγμό της προσπέρασης, στη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που βρέθηκε στον οργανισμό του κατηγορούμενου και στην ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπτό όριο. Υπογράμμισε επίσης την πραγματογνωμοσύνη και τη μαρτυρία της τραυματισμένης κοπέλας, η οποία δήλωσε πως οι επιβάτες ζητούσαν από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα ενώ κλείνοντας ζήτησε την ενοχή του οδηγού.

