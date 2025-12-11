Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μια γιορτινή ημέρα στο Σύνταγμα αφιερωμένη στα δικαιώματα του παιδιού

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών πραγματοποιήθηκε η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις 11 Δεκεμβρίου 2025, για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού στην Πλατεία Συντάγματος. Πλήθος κόσμου, από γονείς και παιδιά μέχρι περαστικούς της πλατείας, συμμετείχε στις εορταστικές δραστηριότητες που είχαν στηθεί από το πρωί.

Το «Δέντρο των Ευχών» λειτούργησε ως βασικός άξονας της εκδήλωσης, συγκεντρώνοντας δεκάδες ζωγραφιές και μικρά μηνύματα για τα δικαιώματα του παιδιού, αποτυπώνοντας την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού.

Το "Δέντρο των Ευχών" στη Πλατεία Συντάγματος

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος μαθητές δημοτικού, καθώς και παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του οργανισμού, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσονταν παράλληλες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης.

Παιχνίδια, καλλιτεχνικά εργαστήρια, μουσική, χορός και μια σειρά από ψυχαγωγικές παρεμβάσεις όπως, DJ, ταχυδακτυλουργός και ζωντανές εορταστικές εκτελέσεις από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Στο γιορτινό αυτό σκηνικό ήταν παρών και ο Άγιος Βασίλης, με τα παιδιά να σχηματίζουν ουρές για μια φωτογραφία μαζί του. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός ήταν εκεί για να χαρίσει μικρά δώρα στα παιδιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Θάνου και ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, ενώ τον συντονισμό ανέλαβαν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, με τη συνεχή υποστήριξη των Εθελοντών.

Κατερίνα Θάνου

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενημέρωναν το κοινό για τα δικαιώματα του παιδιού, διανέμοντας σχετικό υλικό και απαντώντας σε ερωτήσεις, ενισχύοντας έτσι τον ευαισθητοποιητικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Η θετική ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας και της φροντίδας των παιδιών.

