Ο Ερυθρός Σταυρός και 370 μαθητές έστειλαν δυνατό μήνυμα εθελοντισμού στην Πλατεία Συντάγματος

Μαθητές και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ενώνουν δυνάμεις σε μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού με μια μεγάλη γιορτινή εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης από το κέντρο της Αθήνας. Στο κάλεσμα του Ε.Ε.Σ. ανταποκρίθηκαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, καθώς και 370 μαθητές από σχολεία της Αττικής, οι οποίοι κατέκλυσαν την πλατεία και έδωσαν έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο τόνο στην ημέρα.

Παιδιά και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού μαθαίνουν Πρώτες Βοήθειες στην Πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας δυνατό μήνυμα ανθρωπισμού και προσφοράς

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εθελοντές και στελέχη του Ε.Ε.Σ. από όλους τους Τομείς – Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών και Νεότητας – ενημέρωσαν τα παιδιά για το πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο και τις δράσεις του Οργανισμού.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, που ο Ε.Ε.Σ. υπηρετεί αδιάκοπα από το 1877.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν επίσης επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών, αλλά και Πρώτων Βοηθειών για ζώα, τις οποίες παρουσίασαν εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και νοσηλευτές του Ε.Ε.Σ., κερδίζοντας το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για την αξία της προσφοράς.

Ο ίδιος είχε πρόσφατα συμμετάσχει στη σημαντική καμπάνια ενημέρωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον καρκίνο του μαστού, μεταφέροντας την εμπειρία και την ευαισθητοποίησή του στο κοινό της εκδήλωσης.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ημέρας αφιερωμένης στον εθελοντισμό και τα ιδανικά του.