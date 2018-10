Τα δύο κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών σχεδίαζαν να στήσουν ενέδρα σε μικρότερους μαθητές. Θα κρύβονταν σε ένα μπάνιο στο σχολείο τους, και θα περίμεναν να μπουν μέσα τα θύματά τους.

«Θα τους έκοβαν το λαιμό, θα διαμέλιζαν τις σορούς και θα έπιναν το αίμα τους», ανέφεραν οι Αρχές. Στη συνέχεια, θα αυτοκτονούσαν.

Τα δύο κορίτσια οπλίστηκαν με μαχαίρια την Τρίτη στο Γυμνάσιο του Μπάρτοου πριν να συλληφθούν, σύμφωνα ανακοίνωση εκπρόσωπου της αστυνομίας. Κανένας συμμαθητής τους δεν τραυματίστηκε.

«Το σχέδιο ήταν να σκοτώσουμε τουλάχιστον ένα μαθητή αλλά ελπίζαμε να σκοτώσουμε από 15 έως 25 μαθητές» δήλωσε μάλιστα στην κατάθεσή της μια εκ των μαθητριών! Στόχος όλων αυτών των δολοφονιών ήταν να καταστούν «οι χειρότερες αμαρτωλές, ώστε μετά την αυτοκτονία τους να κατέληγαν στην κόλαση μαζί με τον Σατανά».

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα κορίτσια επινόησαν το φρικιαστικό σχέδιο τους ενώ παρακολουθούσαν ταινίες τρόμου το Σαββατοκύριακο.

Αποκαλύφθηκαν όλα όταν προσωπικό του λυκείου έψαξε να τις βρει, καθώς δεν εμφανίστηκαν για μάθημα την Τρίτη (23/10).

Τα κορίτσια αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας πρώτου βαθμού και κατοχή όπλου σε σχολείο.

