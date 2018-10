Μακελειό στο Πίτσμπεργκ: Αυστηρότερη νομοθεσία για τη θανατική ποινή ζήτησε ο Τραμπ (pics&vids)

Ο Τραμπ επισήμανε ότι «είναι ένα φοβερό, φοβερό πράγμα το τι συμβαίνει με το μίσος στη χώρας μας, «κάτι πρέπει να γίνει».

Ο απολογισμός θα είναι «πιο μοιραίος» σε σύγκριση με τις πρώτες εκτιμήσεις, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει για μια συνάντηση με αγρότες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να καταστεί αυστηρότερη η νομοθεσία για την θανατική ποινή.

(Πηγή: Google)

«Νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σκληρύνουμε τους νόμους σε σχέση με τα όπλα και την θανατική ποινή. Όταν άνθρωποι κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα, θα πρέπει να τους επιβάλλεται η θανατική ποινή», τόνισε.

Εντούτοις, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι οι πυροβολισμοί στο Πίτσμπουργκ δεν έχουν να κάνουν, παρά σε ελάχιστο βαθμό, με τη νόμους για την οπλοκατοχή. Σημείωσε δε ότι εάν υπήρχε προστασία εντός του ναού τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά.

Υπογράμμισε επιπλέον ότι αποτελεί επιλογή για όλες τις εκκλησίες και τις συναγωγές να έχουν ένοπλους φρουρούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αυτού του είδους τα περιστατικά που σημειώνονται εδώ και πολλά χρόνια είναι ντροπή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. μέσω Tweeter είχε ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους καταλήγοντας: «ο Θεός να σας ευλογεί».

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!