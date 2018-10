Θρίλερ με την κόρη του ιδιοκτήτη της Λέστερ μετά την πτώση του ελικοπτέρου του (vids+pics)

Σοκαρισμένη είναι η παγκόσμια κοινότητα από την τραγωδία στο Λέστερ, όπου συνεντρίβη το ελικόπτερο του προέδρου της ομάδας της Πρέμιερ, στο οποίο φέρεται να επέβαιναν ο ίδιος, δύο πιλότοι, αλλά και δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο ιδιοκτήτης των «Αλεπούδων», Βιχάι Σριβανταναπράμπα και άλλοι τέσσερις επιβαίνοντες του μοιραίου ελικοπτέρου που συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου έξω από το King Power Stadium, είναι νεκροί.

Αρχικά, τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στο ελικόπτερο επέβαινε και η κόρη του Ταϊλανδού αφεντικού των «Αλεπούδων», ωστόσο στη συνέχεια πηγές της Λέστερ Σίτι ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν ανάμεσα τα θύματα.

Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πάντως ότι συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να υπάρξει νέα ενημέρωση για την συντριβή.



«Κατανοούμε ότι πολλοί περιμένουν μία νέα ενημέρωση για τη συντριβή του ελικοπτέρου στο King Power Stadium χθες τη νύχτα. Εργαζόμαστε με έναν αριθμό υπηρεσιών για να ενημερώσουμε εκ νέου το κοινό και τον Τύπο. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και τα μηνύματα υποστήριξης», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

We understand that many people are waiting for an update about the helicopter crash at King Power Stadium last night. We are working with a number of other agencies to get an update out to the public and press. Thank you for your patience and all your messages of support.