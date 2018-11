Ασύλληπτη τραγωδία στη Σικελία: Ξεκληρίστηκε εννιαμελής οικογένεια από τις φονικές πλημμύρες (pics)

Δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων μια 9μελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Παλέρμο στη Σικελία από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση των ποταμών, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, τα νερά πλημμύρισαν το σπίτι μέσα στο οποίο έτρωγε μια πολυμελής οικογένεια. Τρία παιδιά, ενός μόλις έτους, τριών και δεκαπέντε χρόνων, πνίγηκαν. Τη ζωή τους έχασαν όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, εκτός από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και την ανιψιά του, που είχαν απομακρυνθεί λίγο νωρίτερα για να πάνε σε κοντινό κατάστημα.

Η λάσπη και τα νερά εισχώρησαν στο σπίτι και το κατέστρεψαν.

MAJOR floods hit Palermo, Sicily tonight, November 3/4. 9 fatalities, 2 people missing. This video is from Mislimeri (Pa). Report: Rete Meteo Amatori pic.twitter.com/jjafCSFkRc

Ένας 44χρονος διευθυντής πρατηρίου καυσίμων έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ, στην κοινότητα Βίκαρι, στην προσπάθειά του να φτάσει στον χώρο εργασίας του όπου ένας εργαζόμενος είχε εγκλωβιστεί, διευκρινίζει το Agi. Ένας επιβάτης, ο οποίος δεν έχει βρεθεί ακόμη, επέβαινε στο αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από την ορμή του νερού.

Οι Αρχές δεν έχουν κανένα νέο για την τύχη ενός γιατρού που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην πόλη Κορλεόνε και πιθανόν αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πάνω σε δρόμο λόγω της κακοκαιρίας.

Via Porta di Castro in Palermo, Sicily turned into a flood torrent under the torrential rainfall tonight, November 2/3. Video: F. Masaro / Associazone MeteoPalermo pic.twitter.com/WJgKr8fw9L