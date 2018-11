Πρόταση μομφής σε βάρος της Συντηρητικής πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι κατέθεσε ο ευρωσκεπτικιστής βουλευτής Τζέικομπ Ρις Μογκ, με αφορμή την συμφωνία του Λονδίνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους του Brexit.

Πρόταση μομφής υφίσταται αν 48 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος γράψουν τέτοιες επιστολές. Η Μέι μπορεί να ανατραπεί αν ψηφίσουν εναντίον της 158 από τους 315 βουλευτές της.

Εάν η κ. Μέι ηττηθεί οφείλει να παραιτηθεί και θα ακολουθήσει εκλογή νέου κομματικού ηγέτη που θα αναλάβει αυτόματα και την πρωθυπουργία, πιθανώς οδηγώντας σε ανατροπή της συμφωνίας για το Brexit.

Rees Mogg 1922 letter of no confidence in Theresa May: pic.twitter.com/rVa41G6KKk