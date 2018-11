Πεπεισμένη πως η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίκαιη και συμφέρουσα για τη Βρετανία εμφανίστηκε η Τερέζα Μέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε εν μέσω πολιτικής «θύελλας» και παραιτήσεων για το Brexit.

«Δεν κρίνω αυστηρά τους συναδέλφους μου που έχουν φτάσει σε άλλο συμπέρασμα» είπε η κ. Μέι, συμπληρώνοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έβαλε σε πρώτο πλάνο τις ανάγκες της χώρας και του λαού και όχι το πολιτικό της συμφέρον. Εξέφρασε, μάλιστα, τη λύπη της για τους υπουργούς που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση.

«Πιστεύω ότι ο δρόμος που έχω χαράξει είναι ο σωστός» τόνισε η Βρετανίδα πρωθυπουργός. Η κ. Μέι επανέλαβε δε, ότι πιστεύει στη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ερωτηθείσα σχετικά υπογράμμισε ότι σκοπεύει να τη φτάσει μέχρι τέλους.

«Το να υπηρετεί κάποιος ένα ανώτατο αξίωμα είναι τιμή και προνόμιο» είπε η κ. Μέι, και συμπλήρωσε: «Είναι, όμως, και μια σοβαρή ευθύνη -αυτό είναι κάτι που ισχύει πάντα αλλά ιδιαίτερα όταν το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό».

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός εξέφρασε, επίσης, την άποψη πως ο λαός της χώρας επιθυμεί να τελειώνει αυτή η ιστορία και να βγει πλέον το πολυπόθητο «διαζύγιο» με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εάν δεν προχωρήσουμε με τη συμφωνία κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι θα επακολουθήσει. Θα είναι ένας δρόμος αβεβαιότητας, την ώρα που ο Βρετανικός λαός απλά θέλει να τελειώνουμε» τόνισε η κ. Μέι, που υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν μετανιώνει που οδήγησε τη χώρα σε πρόωρες κάλπες πέρσι.

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι η χώρα θα αποχωρήσει από την Ένωση στις 29 Μαρτίου του 2019 ενώ παράλληλα απέρριψε το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος. «Κανένας δεν έχει παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση» είπε η κ. Μέι, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Πρόταση μομφής σε βάρος της Συντηρητικής πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι κατέθεσε ο ευρωσκεπτικιστής βουλευτής Τζέικομπ Ρις Μογκ, με αφορμή την συμφωνία του Λονδίνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους του Brexit.

Πρόταση μομφής υφίσταται αν 48 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος γράψουν τέτοιες επιστολές. Η Μέι μπορεί να ανατραπεί αν ψηφίσουν εναντίον της 158 από τους 315 βουλευτές της.

Εάν η κ. Μέι ηττηθεί οφείλει να παραιτηθεί και θα ακολουθήσει εκλογή νέου κομματικού ηγέτη που θα αναλάβει αυτόματα και την πρωθυπουργία, πιθανώς οδηγώντας σε ανατροπή της συμφωνίας για το Brexit.

Rees Mogg 1922 letter of no confidence in Theresa May: pic.twitter.com/rVa41G6KKk