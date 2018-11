Το σπίτι είναι το πιο φονικό μέρος για μια γυναίκα - Τι αποκαλύπτει συγκλονιστική έρευνα του ΟΗΕ

Περίπου 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι από έναν νυν ή έναν πρώην σύντροφο ή ένα μέλος της οικογένειάς τους -δηλ. 137 την ημέρα ή έξι την ώρα- σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

«Ενώ η τεράστια πλειονότητα των θυμάτων ανθρωποκτονιών είναι άνδρες, οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα ως αποτέλεσμα της ανισότητας των φύλων, των διακρίσεων και των αρνητικών στερεοτύπων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο εκτελεστικός διευθυντής του UNODC, Γιούρι Φεντότοφ.

