Τζούλιαν Ασάνζ: Παγκόσμιος σάλος για τη σύλληψη του «εχθρού» των ΗΠΑ

Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον έκρινε χθες Πέμπτη ότι ο ιδρυτής του ιστότοπου WikiLeaks, ο Τζούλιαν Ασάνζ, «πρέπει να λογοδοτήσει για αυτά που έκανε», μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο.

Ο ιστότοπος που ίδρυσε ο Ασάνζ είχε αποκαλύψει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δημοκρατικού Κόμματος που σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υπέκλεψαν Ρώσοι χάκερ και είχαν πλήξει την Κλίντον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Η σύλληψη του 47χρονου Αυστραλού, που παρέμενε τα τελευταία επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, έγινε αφού το Κίτο ανακάλεσε το πολιτικό άσυλο που του είχε χορηγηθεί.

Γιατί τον κατηγορούν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητεί την έκδοση του Ασάνζ προκειμένου να τον εναγάγει σε δίκη για συνωμοσία με την Τσέλσι Μάνινγκ και τη δημοσιοποίηση χιλιάδων απόρρητων και εμπιστευτικών αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών εγγράφων το 2010.

«Είναι σαφές από το κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε ότι η σύλληψη σχετίζεται με συνέργεια στην πειρατεία στρατιωτικού υπολογιστή για την κλοπή πληροφοριών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε η Κλίντον κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Νέα Υόρκη.

«Θα περιμένω να δω τι θα γίνει με τις κατηγορίες και πώς η υπόθεση θα προχωρήσει», πρόσθεσε η Κλίντον σε εκδήλωση στο Beacon Theater στην οποία ήταν παρών και ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον.

«Η ουσία είναι πως πρέπει να λογοδοτήσει για όσα έκανε, τουλάχιστον για όσα του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες», πρόσθεσε.

Συνέλαβαν συνεργάτη του - Το τελευταίο του μήνυμα

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισημερινού συνέλαβαν έναν άνδρα που θεωρούν πως «συνδέεται» με τον ιστότοπο WikiLeaks καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα και να ταξιδέψει στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Πάουλα Ρόμο χθες Πέμπτη.

Η υπουργός κατηγόρησε το πρόσωπο αυτό ότι ενέχεται σε «σχέδιο αποσταθεροποίησης» του Ισημερινού, «που συνδέεται με γεωπολιτικά συμφέροντα».

«Έχουμε αποδείξεις πως υπάρχει σχέση στενής συνεργασίας ανάμεσα στο πρόσωπο που συνελήφθη και τον Ρικάρδο Πατίνιο, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού όταν χορηγήθηκε άσυλο» στον Τζούλιαν Ασάνζ από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον αριστερό πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), συνέχισε η Ρόμο.

Κατά δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα χθες η υπουργός, αυτό το πρόσωπο - δεν το κατονόμασε - βρίσκεται «κοντά» στον Ασάνζ και κατηγορείται πως «συνεργάστηκε σε απόπειρες αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης» του σημερινού προέδρου Λενίν Μορένο. Κατά την κυβέρνηση, στις απόπειρες αυτές θεωρείται πως συνεργάστηκαν και «ρώσοι» χάκερ.

Η Ρόμο έκανε την καταγγελία αυτή μερικές ώρες μετά την ανάκληση του ασύλου του ιδρυτή του WikiLeaks και τη σύλληψή του από τις αρχές της Βρετανίας στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Κατά τις αρχές στο Κίτο, ο συλλληφθείς είναι «μέλος-κλειδί» της «οργάνωσης WikiLeaks», «κοντά στον Ασάνζ» που ζει «εδώ και πολλά χρόνια» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Teleamazonas, ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι ο Όλα Μπίνι, σουηδός υπήκοος, πληροφορικός με ειδίκευση την ασφάλεια συστημάτων και την κρυπτογραφία.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Όλα Μπίνι, στην τελευταία του ανάρτηση χθες Πέμπτη, ανέφερε πως φοβάται ένα «κυνήγι μαγισσών».

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Ισημερινός να μετατραπεί σε κέντρο κυβερνοπειρατείας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκτυλίσσονται παράνομες δραστηριότητες στη χώρα, κάτι θα μπορύσε να πλήξει τους πολίτες του Ισημερινού, άλλων χωρών ή οποιαδήποτε κυβέρνηση», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στο Κίτο.

Κινδυνεύει η ζωή του Ασάνζ αν εκδοθεί στις ΗΠΑ λέει ο δικηγόρος του

Ο ιδρυτής των Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ καταδικάστηκε την Πέμπτη, από δικαστήριο του Λονδίνου για παραβίαση των όρων απελευθέρωσής του το 2012 έπειτα από εντολή απέλασης στη Σουηδία, όπου κατηγορείτο για βιασμό.

Η ποινή του Ασάνζ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι αθώος, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η μέγιστη ποινή που αντιμετωπίζει είναι φυλάκιση 12 μηνών για την κατηγορία αυτή.

Ο Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία μετά την έξωσή του από την πρεσβεία του Ισημερινού νωρίτερα, μετά την άρση της επταετούς ασυλίας του από τους οικοδεσπότες του, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την απέλασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ζωή του ιδρυτή των Wikileaks θα τεθεί σε κίνδυνο αν απελαθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο δικηγόρος του στο Κίτο.

Ο Ασάνζ δεν είχε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν από την άρση της ασυλίας του, σε αντίποινα για καταγγελίες διαφθοράς που είχε διατυπώσει εναντίον του προέδρου του Ισημερινού, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος Κάρλος Ποβέδα.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι δήλωσε πως η απόφαση να αρθεί η ασυλία του Ασάνζ ελήφθη από τον Ισημερινό και η Βρετανία δεν άσκησε πιέσεις για να γίνει αυτό.

«Υπήρχε εξαντλητικός διάλογος με την κυβέρνηση του Ισημερινού από την αρχή. Η απόφαση να ανακαλέσουν τη χορήγηση ασύλου ήταν εξ ολοκλήρου δική τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Μέι.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Βρετανία άσκησε πιέσεις προκειμένου να ανακληθεί η χορήγηση ασύλου στον Ασάνζ η εκπρόσωπος είπε: «Όχι».

Ο Ισημερινός απέσυρε το άσυλο στον Τζούλιαν Ασάνζ

Ο πρόεδρος του Ισημερινού ανακοίνωσε την Πέμπτη πως αποσύρει την προστασία στον Ασάνζ έπειτα από αρκετά χρόνια παραμονής του στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

«Ο Ισημερινός απέσυρε το άσυλο στον Τζούλιαν Ασάνζ ύστερα από τις συνεχείς παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων και καθημερινών πρωτοκόλλων», έγραψε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Λένιν Μορένο στο Twitter.

Η βρετανική αστυνομία γνωστοποίησε ότι εκλήθη στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού για να συλλάβει τον Ασάνζ, αφού η κυβέρνηση της χώρας αφαίρεσε την ασυλία του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ηλικίας 47 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη 11 Απριλίου, από υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην πρεσβεία του Ισημερινού, έπειτα από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου του 2012», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Scotland Yard.

Όπως προστίθεται, μάλιστα, ο ίδιος τελεί υπό κράτηση στον αστυνομικό σταθμό του κεντρικού Λονδίνου, «όπου και θα παραμείνει έως ότου παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το συντομότερο δυνατό».

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε το καθήκον εκτέλεσης του εντάλματος, καθώς προσκλήθηκε στην πρεσβεία από τον Πρέσβη του Ισημερινού, έπειτα από την άρση του καθεστώτος ασύλου», κατέληξε η βρετανική αστυνομία.

Ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών, Σατζίντ Τζαβίντ, σημείωσε πως «σχεδόν επτά χρόνια μετά την είσοδο του στην πρεσβεία του Ισημερινού, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ο Ασάνζ είναι πλέον υπό κράτηση και αντιμέτωπος, δικαίως, με τη δικαιοσύνη στην Μεγάλη Βρετανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ισημερινό για τη συνεργασία του και την Μητροπολιτική Αστυνομία για τον επαγγελματισμό της. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο».

Ο Αυστραλός είχε λάβει άσυλο από τον Ισημερινό το 2012, όταν και ήταν αντιμέτωπος με την πιθανότητα έκδοσης στη Σουηδία, όπου κατηγορούνταν για βιασμό. Η υπόθεση έχει έκτοτε μπει στο αρχείο, αλλά ο Ασάνζ φοβόταν την έκδοσή του στις ΗΠΑ λόγω των αποκαλύψεων των WikiLeaks.

Ο ίδιος έχει τονίσει επανειλημμένως πως δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο.

Οι σχέσεις του ιδρυτή των WikiLeaks με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν ιδιαιτέρως τεταμένες τον τελευταίο χρόνο, μετά την αλλαγή της ηγεσίας της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι τον Μάρτιο, είχαν διακόψει την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. Τότε είχε ανακοινωθεί πως η απόφαση ελήφθη ώστε να σταματήσει ο Ασάνζ να «επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

Η στιγμή της σύλληψής του

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Ραφαέλ Κορρέα, ο πρόεδρος του Ισημερινού την περίοδο που δόθηκε ασυλία στον Ασάνζ, επέκρινε τη σύλληψή του.

«Ο μεγαλύτερος προδότης στην Ιστορία του Ισημερινού και της Λατινικής Αμερικής, Λένιν Μορένο, επέτρεψε στην βρετανική αστυνομία να μπει στην πρεσβεία μας στο Λονδίνο για να συλλάβει στον Ασάνζ», έγραψε στο Twitter.

«Ο Μορένο είναι ένας διεφθαρμένος άνθρωπος, αλλά αυτό που έχει κάνει είναι ένα έγκλημα και η ανθρωπότητα δεν θα το ξεχάσει ποτέ», συμπλήρωσε.

Ποιος είναι ο Mr. WikiLeaks

Ο Τζούλιαν Πολ Ασάνζ (Julian Paul Assange, 3 Ιουλίου 1971) είναι Αυστραλός ακτιβιστής που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Είναι γνωστότερος για την ανάμιξή του στην λειτουργία της ιστοσελίδας Wikileaks, την οποία δημιούργησε το 2006.

Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1971 στην Τάουνσβιλ του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία. Την δεκαετία του 1980 ανήκε σε μία ομάδα χάκερ με το όνομα «International Subversives». To 1991 η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας, μάλιστα, έκανε έφοδο στο σπίτι του. Ο Ασάνζ καταδικάστηκε για 24 σχετικά αδικήματα, ενώ αφέθηκε ελεύθερος πληρώνοντας εγγύηση 2.400 δολαρίων Αυστραλίας.

Το 1994 αποφάσισε να δουλέψει ως προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού. Το 1995, δημιούργησε το Strobe, την πρώτο ελεύθερο port scanner ανοιχτού κώδικα. Συμμετείχε στην ανάπτυξη του PostgreSQL, ενώ βοήθησε τεχνικά τον Σούλετ Ντρέιφους στο βιβλίο Underground: Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier. Το 1997, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που δημιούργησαν την Rubberhose deniable encryption για το Linux κατά της κρυπτανάλυσης Rubber-hose.Το 1999 καταχώρησε το domain leaks.org.

Μεταξύ 2003 και 2006 σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης Φυσική και Μαθηματικά, αλλά δεν κατάφερε να πάρει πτυχίο.

Το 2006 ιδρύεται το WikiLeaks

Το 2006 ιδρύεται το WikiLeaks. Ο Ασάνζ, μέλος του 9μελούς συμβουλίου του Wikileaks, σύντομα γίνεται ένας από τους κύριους εκπροσώπους του στον Τύπο. Ενώ οι εφημερίδες τον περιγράφουν ως «διευθυντή» ή «ιδρυτή» του Wikileaks, ο ίδιος δεν αποκαλεί έτσι τον εαυτό του, αλλά λειτουργεί ως αρχισυντάκτης του, ενώ έχει δηλώσει ότι έχει την τελική απόφαση στη διαδικασία της εξέτασης των εγγράφων που υποβάλλονται στο site. Όπως και όλοι οι άλλοι που εργάζονται για το site, είναι εθελοντής, άνευ πληρωμής.

To 2009 του απονεμήθηκε το βραβείο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ έχει βραβευθεί και από το βρετανικό περιοδικό Εconomist με το βραβείο Index on Censorship το 2008. Το 2010 σε ψηφοφορία του Βρετανικού περιοδικού New Statesman ψηφίστηκε στο νούμερο 23 ανάμεσα στα «50 πρόσωπα που επηρεάζουν περισσότερο τον Κόσμο το 2010». Την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε το βραβείο Σαμ Ανταμς, από την Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence, μια ομάδα πρώην αξιωματικών της CIA σχετικά με την ακεραιότητα και την ηθική στον τομέα της πληροφοριοδότησης. Επίσης ψηφίστηκε από το περιοδικό Utne Reader (τεύχος Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2010) ως ένας από τους «25 Οραματιστές που Αλλάζουν τον Κόσμο σας», ενώ η γαλλική εφημερίδα Le Monde τον ανακήρυξε «άνδρα της χρονιάς» για το 2010.

Το 2010 υπήρξε ανάμεσα στους υποψήφιους για το πρόσωπο της χρονιάς του περιοδικού Time για το 2010. Στην διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού μάλιστα κατέλαβε την πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τον Τούρκου πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν. Η επιλογή από το περιοδικού όμως ήταν ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος στη ψηφοφορία είχε έρθει 10ος. Το αποτέλεσμα ενόχλησε πολύ τους αναγνώστες του περιοδικού που με μαζικά μηνύματα στην ιστοσελίδα του εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Ρίτσαρντ Στένγκελ, αμυνόμενος για την απόφαση του περιοδικού, εξέφρασε την άποψη πως «σε λίγα χρόνια από σήμερα, ο ιδρυτής του WikiLeaks δεν θα είναι παρά μια υποσημείωση στην Ιστορία».