Don’t Do It: Το συγκλονιστικό video της Nike που έκανε retweet η Adidas στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ

Η ατάκα Just Do It, είναι το σήμα κατατεθέν της Nike. Αυτή τη φορά, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς, η εταιρία με ένα συγκλονιστικό βίντεο ζητάει για μια φορά να μπει το «όχι» στο σύνθημά της, βρίσκοντας υποστήριξη και από την μεγάλη ανταγωνίστριά της, την Adidas.

Στο ενός λεπτού βίντεο, σε μαύρο φόντο, όπως οι μέρες που ζουν οι ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του 46χρονου Φλόιντ από τον λευκό αστυνομικό, η Nike στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

«Για μια φορά, Don’t Do It. Μην παριστάνεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μη γυρνάς την πλάτη σου στο ρατσισμό. Μη δέχεσαι να αφαιρούνται ζωές αθώων. Μη βρίσκεις δικαιολογίες. Μην πιστεύεις ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην κάθεσαι και μην μένεις σιωπηλός. Μην πιστεύεις πως δεν μπορείς να είσαι μέρος μιας αλλαγής. Ας είμαστε όλοι μέρος της αλλαγής» αναφέρει το συγκλονιστικό βίντεο της η Nike.

Το video που ανέβηκε στα social media της Nike, δεν δίστασε να μοιραστεί η ανταγωνίστριά της, η Adidas. Αφήνοντας κατά μέρος τον σκληρό ανταγωνισμό, η Adidas έκανε retweet, στέλνοντας κι ένα μήνυμα: «Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τα πράγματα».

