Έξω από την Αμμόχωστο το Barbaros: Σκληρό μήνυμα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Νοτιοανατολικά της Κύπρου και της περιοχής της Αμμοχώστου, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες από τα ξημερώματα το ερευνητικό σκάφος «Barbaros» της Τουρκίας, το οποίο πλησιάζει την κυπριακή ΑΟΖ.

Το βλέμμα, τόσο της Λευκωσίας, όσο και της Αθήνας είναι εστιασμένο στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Barbaros». Έχει πορεία προς τον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα προκειμένου, στη συνέχεια, να προσεγγίσει την περιοχή που έχει δεσμευθεί από την πλευρά της Τουρκίας για έρευνες με NAVTEX που έχει ισχύ μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγκυρα, αφού έκανε πίσω με το Oruc Reis, εξέδωσε χθες NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες κοντά στα οικόπεδα 2,3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ.

H NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E



34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Μήνυμα Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Σταματήστε τις επιχειρήσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρότρυνε εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες προκλητικά βήματα τα οποία κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν βαθιά προβληματισμένες από τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων εντός των υδάτων της Κύπρου. Αυτά τα προκλητικά βήματα αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δείτε την πορεία του Barbaros

Δείτε την πορεία του Barbaros καθώς και το στίγμα του πλοίου το πρωί της Πέμπτης (30/7).

Δείτε την πορεία του με ένα κλίκ ΕΔΩ

