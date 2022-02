O αμερικανικός κολοσσός Royal Caribbean επενδύει στην Κύπρο

Η Λεμεσός θα αποτελεί ξανά βάση για το Rhapsody of the Seas

Διαβεβαιώσεις για το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού στον τομέα της κρουαζιέρας, Royal Caribbean, να επενδύσει στην Κύπρο ως τουριστικού προορισμού και να επεκτείνει την παρουσία του στο νησί, δόθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ενώπιον των Υφυπουργών Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Σάββας Περδίος και Βασίλης Δημητριάδης εξέφρασαν ικανοποίηση και ετοιμότητα για ενίσχυση της συνεργασίας.

Επίσημοι και ΜΜΕ φιλοξενήθηκαν επί του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, του Wonder of the Seas, που ναυλοχεί στο λιμάνι Λεμεσού, με τον Αντιπρόεδρο της Royal Caribbean για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Ben Bouldin, να ανακοινώνει πως για το καλοκαίρι του 2022 η Λεμεσός θα περιλαμβάνεται στους προορισμούς των κρουαζιέρων της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζοντας ότι για πρώτη φορά η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στο νησί το 2021, έχοντας ως βάση το λιμάνι Λεμεσού, με το κρουαζιερόπλοιο Jewel of the Seas, ο κ. Bouldin ανέφερε ότι το 2023 η Λεμεσός θα αποτελεί ξανά βάση, αυτή τη φορά για το Rhapsody of the Seas.

Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη χώρα για τις διευκολύνσεις που δόθηκαν στους ναυτικούς, εν μέσω πανδημίας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όταν άλλες αγορές δεν ήταν εκεί, εσείς ήσασταν εκεί» .

Η Κύπρος, συνέχισε, έχει αποδειχθεί ένας συναρπαστικός και δημοφιλής προορισμός για πολλούς από τους πελάτες της εταιρείας και παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν πέρσι με τους περιορισμούς στη διακίνηση «έχουμε κάνει αρκετά που δείχνουν ότι η Κύπρος είναι βάση - λιμάνι, στο οποίο πρέπει να κτίσουμε».

Διαβεβαίωσε δε ότι η Κύπρος βρίσκεται στους σχεδιασμούς και πέρα από το 2023, λέγοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα στον προγραμματισμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, ενώ στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της Royal Caribbean, υπέδειξε ότι αποφασίστηκε η συνεργασία με αριθμό ταξιδιωτικών πρακτόρων στο νησί.

«Θέλουμε να κτίσουμε την φήμη του ονόματός μας εδώ στην Κύπρο και αυτό σημαίνει επένδυση στις σχέσεις και συνεργασίες», είπε ο κ. Bouldin και αποκάλυψε ότι η Royal Caribbean θα είναι χορηγός του ποδοσφαιρικού Απόλλωνα, ενώ ευχήθηκε όπως η Λεμεσιανή ομάδα θα βρίσκεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φέροντας το λογότυπο της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις συνέργειες της εταιρείας για προώθηση των τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με την μπλε οικονομία, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος, σημειώνοντας ότι αυτά εξυπηρετούν και τους στόχους της ναυτιλιακής πολιτικής της Κύπρου.

Καταληκτικά, ο εκ των Αντιπροέδρων της Royal Caribbean σημείωσε ότι η σχέση της εταιρείας με την Κύπρο ανθίζει και κτίζεται πάνω σε μια υπέροχη συνεργασία, με οφέλη για τον τουριστικό τομέα, ενώ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Διαβεβαιώσεις ότι η Κύπρος θα στηρίξει και θα βρίσκεται στο πλευρό των εταιρειών κρουαζιέρας έδωσαν τόσο ο Υφυπουργός Τουρισμού όσο και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας.

Όπως είπε ο Σάββας Περδίος «είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει στην Κύπρο από όλους εμάς, τους τελευταίους μήνες, φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα» και σημείωσε τη σημασία της ανακοίνωσης για παρουσία της Royal Caribbean στην Κύπρο και πέρα από το 2023.

«Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι εδώ θα είμαστε, σε συνεργασία, να δουλέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για την εταιρεία και για άλλες σαν και αυτήν», συμπλήρωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά στις διευκολύνσεις που η Κύπρος πρόσφερε εν μέσω πανδημίας για την αλλαγή πληρωμάτων, έκανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης.

«Η Κύπρος είναι ένα ναυτιλιακό κράτος και νιώθουμε υπεύθυνοι να στηρίξουμε τους ναυτικούς και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα πλοία, γι αυτό λάβαμε την απόφαση, σαν Κυβέρνηση, να εξυπηρετήσουμε από την αρχή της πανδημίας», είπε.

Πέραν των 55 χιλιάδων ναυτικών, συνέχισε, επαναπατρίστηκαν με τη συμβολή της Κύπρου και υπενθύμισε την εγκριθείσα πρόταση της χώρας για παγκόσμιο εμβολιασμό ναυτικών αλλά και το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, που καλύπτει περίπου 40 χιλιάδες ναυτικούς.

«Το κάναμε αυτό χωρίς να ζητήσουμε κάτι σε αντάλλαγμα, αλλά επειδή το θεωρούμε ως κοινωνική ευθύνη να αναλάβουμε αυτήν την υπηρεσία στους αφανείς ήρωες που βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοια και εμπορικά πλοία», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης.

Εξέφρασε, τέλος, τη βεβαιότητα του ότι μέσα από συνέργειες θα επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας ότι «η Κυπριακή Κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό σας».

Όσον αφορά στην παρουσία του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου του κόσμου, στην Κύπρο, το οποίο παραλήφθηκε από την εταιρεία μόλις πριν μια εβδομάδα, επισημάνθηκε από τον διευθυντή Ευρώπης, Χρίστο Καραβό, ότι το πρώτο ταξίδι του Wonder of the Seas στην Κύπρο, αποδεικνύει την εκτίμηση της εταιρείας προς την Κύπρο.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι Λεμεσού καθώς ξεκινά κρουαζιέρες τον Μάρτιο στην Καραϊβική, ενώ το καλοκαίρι σαλπάρει για Βαρκελώνη, όπου θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στη δυτική Μεσόγειο.