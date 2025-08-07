Κύπρος: Η καυστική ομιλία του Ανδρέα Καζαμία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ηγεσία

Ιδιαίτερη εντύπωση αλλά και δυσφορία προκάλεσε ο παρουσιαστής μίας αντικατοχικής εκδήλωσης στην Κύπρο, Ανδρέας Καζαμίας, καθώς στην διάρκεια της εισαγωγικής ομιλίας του… ξέφυγε από το πρωτόκολλο λέγοντας δυσάρεστες αλήθειες και ασκώντας κριτική προς την ηγεσία του τόπου για την μη επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.

Ο κ. Καζαμίας δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί και στο θέμα των ημερών, την φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό.

Ο Ανδρέας Καζαμίας που έχει διατελέσει στον παρελθόν ως δημοτικός σύμβουλος Αμμοχώστου δύο συνεχόμενες θητείες είχε υπάρξει και το περασμένο έτος συντονιστής της εκδήλωσης, μίλησε με σκληρά λόγια και απέδωσε ευθύνες για τη μη επίλυση του Κυπριακού.

Δείτε το βίντεο με τις ενοχλητικές αλήθειες που είπε ο Ανδρέας Καζαμίας:

Αποσπάσματα από την ομιλία του Ανδρέα Καζαμία :

«Η Αμμόχωστος πονά μα δεν είναι η μόνη. Πονά και η Κύπρος ολόκληρη που κάηκε προ ολίγων ημερών. Κυριολεκτικά. Άνθρωποι κάηκαν. Το ακούτε λέγονται Δημήτρης και Μαρία Φιλιππίδη. Κάηκαν δάση και περιουσίες, ολόκληρο το βιός συνανθρώπων μας έγιναν στάχτη. Και το Κράτος αδύναμο, ανήμπορο, ασυντόνιστο και ανεπαρκές. Ότι και αν χάσαμε με όπλα το ‘ 74, χάνεται σήμερα με την ανεπάρκεια. Και δεν είναι ατυχές περιστατικό που χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι και δεν ήταν ατυχές. Αυτό ονομάζεται αποτυχία. Είναι εγκατάλειψη, είναι τραγωδία, είναι ντροπή» ανέφερε αρχικά ο κ. Καζαμίας και συνεχίζει:

«Και αν δεν μας συγκλονίζει ούτε η φωτιά. τότε η Αμμόχωστος δεν είναι πια μόνο υπόσχεση, είναι καμπανάκι πριν γίνει και αυτή για πάντα στάχτη. Είμαστε πολύ θυμωμένοι κύριε πρόεδρε, είμαστε εξοργισμένοι, είμαστε πικραμένοι. Κουραστήκαμε από τις ίδιες υποσχέσεις. Η Αμμόχωστος δεν είναι πολιτικό κεφάλαιο που δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε. Είναι άνθρωποι, είναι ζωή. Πολιτικές καριέρες στήθηκαν στην πλάτη της αιμορροούσας Αμμοχώστου. Ο καθείς ας κατατάξει τον εαυτό του εκεί που θέλει. Και ο λαός το ίδιο δικαίωμα έχει επίσης. Να κρίνει να θυμάται να απαιτεί.

Κάθε χρόνο μας ζητάνε υπομονή, διά του ξύλινου για πολλούς λόγου. Κάθε χρόνο μας δίνουν λόγια με μέλλον αόριστο. Ο αόριστος χρόνος και η αόρατη ευθύνη έγιναν μόνιμοι γραμματικοί της πολιτικής. “Θα, προσπαθούμε, επιμένουμε, διαπραγματευόμαστε ή δεν διαπραγματευόμαστε, αποδεχόμεθα και πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα ναι”. Η Αμμόχωστος όμως δεν γράφεται με “θα”. Αμμόχωστος είναι τα σπίτια που σαπίζουν πίσω από τα συρματοπλέγματα. Είναι οι παππούδες που φεύγουν χωρίς να ξαναδούν την αυλή τους. Είναι τα παιδιά μας που ρωτούν γιατί δεν πάμε; και εμείς που ντρεπόμαστε να απαντήσουμε. Και δεν είναι εμείς που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε . Γιατί ευκαιρίες είχαμε, την Τουρκία την ξέραμε, είναι το προφανές και το εύκολο. Φταίει η αδιαλλαξία της Τουρκίας και όντως ευθύνεται. Μάθαμε όμως και κάποιους από εμάς και κάθε φορά που το όνομα Αμμόχωστος γράφτηκε σε χάρτες διαπραγματεύσεων, κάποιος δίστασε, κάποιος φοβήθηκε, κάποιος είπε όχι χωρίς να ρωτήσει επί της ουσίας και εμάς ή όλους εμάς. Και εμείς πάντα με καχυποψία, διαφωνία ενδεχομένως κομματικά μετρά και σταθμά. Και η πόλη έμεινε κλειστή. όχι γιατί δεν μας την πρότειναν αλλά γιατί διαφωνούσαν ποιος θα κόψει την κορδέλα. Και η κορδέλα είναι σημαντικότερη από το μονοπάτι, η εικόνα σημαντικότερη από τη ουσία. Δεν διαπραγματευτήκαμε απόλυτα ουσιαστικά την ελεύθερη επιστροφή. Είχαμε και πάρτη να πάμε στις ελεύθερες περιοχές. Άλλωστε ξέραμε τα αποτελέσματα. Ακόμα και την ώρα των διαπραγματεύσεων ετοιμάζαμε βαλίτσα επιστροφής. Άλλοι για την Αμμόχωστο και άλλοι για αλλού. Απών θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει. Και ο καθένας δεν θέλει να ζυμώσει για τους δικούς του λόγους. Και όταν την αρνηθήκαμε την Αμμόχωστο την βάλανε ξανά στο συρτάρι παρέα με τις ενοχές μας. Όσοι έχουμε ενοχές, όσοι οφείλουμε να έχουν ενοχές . Γιατί ανερυθρίαστα βάλανε στο τραπέζι και τα δύο κράτη χωρίς να έχουν ενοχές. Και γνωρίζουμε καλά, εξαιρετικά καλά ότι η γλώσσα της διπλωματίας θα μας πει, θα μας υποδείξει, θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Από τον ιστορικό συμβιβασμό της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην σκέψη των δύο κρατών. Και η Τουρκία πλέον το έχει παντιέρα, αλλά κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στην Νέα Υόρκη και να μιλάμε για τον αέρα και τα πλαστικά. Θέλουμε να μας πάρετε σπίτι μας και θέλουμε να μας πάρετε εσείς διότι εσείς κρίνατε τους εαυτούς σας ως ικανούς να μας πάρετε σπίτι μας. Γιατί αν τους κρίναμε εμείς ως ικανούς θα ήμασταν ενδεχομένως και εμείς στη διάθεση της κρίσης του κυπριακού λαού στις όποιες εκλογές. Σε εσάς δόθηκε το τιμόνι από τον λαό. Μην μας πείτε ότι δεν ξέρετέ να οδηγείτε, σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια της σιωπής, ούτε της αφέλειας, ούτε της υποκρισίας».

Έντονες αντιδράσεις από την ομιλία του Ανδρέα Καζαμία

Η καυστική ομιλία του παρουσιαστή της εκδήλωσης, όπως φαίνεται ενόχλησαν έντονα την ηγεσία της Κύπρου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος έσπευσε σε έντονες παραστάσεις προς τον δήμαρχο Αμμοχώστου, προειδοποιώντας τον πως δεν θα παραστεί ξανά στην ετήσια εκδήλωση του δήμου.

Τα παράπονα του Προέδρου της Δημοκρατίας και η απειλή ότι δεν θα παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις του δήμου θορύβησαν ορισμένα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αλλά και τον δήμαρχο Αμμοχώστου και έτσι αποφάσισαν ότι θα ήταν φρονιμότερο να διαχωρίσει ο δήμαρχος Αμμοχώστου τη θέση του και να το ξεκαθαρίσει με γραπτή δήλωση δημόσια, ώστε να αποφευχθεί η όποια παρεξήγηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας..

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Αμμοχώστου, δρ Σίμος Ιωάννου η κίνηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη ώστε να προστατευτεί ο Δήμος Αμμοχώστου και ο θεσμός του δημάρχου της κατεχόμενης πόλης. Όπως επεσήμανε σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν τεθεί σε κίνδυνο οι καλές σχέσεις του Δήμου Αμμοχώστου με το Προεδρικό Μέγαρο, γεγονός που ενδεχομένως να προκαλούσε αρνητικές συνέπειες ως προς τη στήριξη των προσπαθειών του κατεχόμενου δήμου για προώθηση του θέματος της Αμμοχώστου.

Μάλιστα πηγή εντός του κατεχόμενου δήμου δήλωσε ότι και πέρσι οι αναφορές του συντονιστή ήταν επικριτικές ως προς τη διαχείριση του Κυπριακού και του θέματος της Αμμοχώστου από την ηγεσία του τόπου. «Απλώς φέτος», πρόσθεσε, «ήταν περισσότερο επικριτικός και έκανε αναφορά στις πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού, κάτι που φαίνεται να ενόχλησε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Πάντως, ο δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ Χριστόφορος Λάρκου, ο οποίος ανήκει στην ίδια δημοτική ομάδα με τον δήμαρχο δρα Σίμο Ιωάννου, προέβη σε σχόλιο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Ανδρέας Καζαμίας «έσωσε την αξιοπρέπεια κάθε Αμμοχωστιανού, κάθε πρόσφυγα, κάθε Κύπριου πατριώτη».

Με πληροφορίες από politis.com.cy

