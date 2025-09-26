Κύπρος: Μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε «Πήγασο» και «Γλαύκο» ανακάλυψε η ExxonMobil

Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια εκτιμάται ότι ανέρχονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» της κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε η ExxonMobil στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εκτίμηση μετέφερε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ στη Νέα Υόρκη.

«Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο κ. Άρντιλ παρουσίασε τα πρώτα δεδομένα από τη γεώτρηση στο κοίτασμα «Πήγασος», τα οποία, σε συνδυασμό με τις έρευνες στον «Γλαύκο», δείχνουν αποθέματα που φτάνουν τα 8–9 τρισ. κ.π. «Πρόκειται για πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ExxonMobil και τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, ώστε η εξόρυξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. «Πρώτιστος στόχος είναι να υπάρξει θετική επίδραση στο ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές», επισήμανε.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε την παρουσία ενεργειακών κολοσσών όπως η ExxonMobil «ψήφο εμπιστοσύνης» στην κυπριακή ΑΟΖ και επανέλαβε ότι η Λευκωσία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού. Σημείωσε ακόμη πως το επόμενο διάστημα αναμένονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ενέργειες από πλευράς της εταιρείας, με στόχο την υλοποίηση όλων των απαραίτητων βημάτων για την εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου.

«Τα νέα είναι θετικά. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ενεργειακό μας σχεδιασμό, ώστε να αποδώσουν καρπούς προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας», κατέληξε.