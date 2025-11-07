Κατεχόμενα: «Αθώοι» οι 5 Ελληνοκύπριοι - Δεν τους επιστρέφουν τις ταυτότητες

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι που είχαν συλληφθεί επειδή μπήκαν παράνομα σε «στρατιωτική ζώνη» στα Κατεχόμενα αθωώθηκαν την Παρασκευή (07/11) από το «στρατιωτικό δικαστήριο». Οι πέντε δεν μπορούν ακόμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους στις ελεύθερες περιοχές, καθώς οι ταυτότητές τους παραμένουν κατασχεμένες, εν αναμονή πιθανής «έφεσης» από την «κατηγορούσα αρχή». Αυτό αφορά τους τρεις από τους πέντε, καθώς οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν ακόμη μια διαδικασία με διαφορετικές κατηγορίες στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο Τρίκωμο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εισαγγελία έχει το δικαίωμα να ασκήσει «έφεση» κατά της αθωωτικής απόφασης εντός 14 ημερών.

Η απόφαση βασίστηκε στην αδυναμία της «κατηγορούσας αρχής» να αποδείξει την ενοχή «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας», ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα, όπως η μη διενέργεια ελέγχου δακτυλικών αποτυπωμάτων και η δυσλειτουργία των καμερών στο σημείο διέλευσης.