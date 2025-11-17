Νέες εξελίξεις στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους – Στην Κύπρο την Πέμπτη οι δύο Γεωργιανοί

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, καθώς την Πέμπτη αναμένεται η μεταφορά στην Κύπρο των δύο 28χρονων Γεωργιανών, που κρατούνται από τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έλαβαν το πράσινο φως και θα μεταβούν αύριο στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν τους δύο υπόπτους. Η επιστροφή τους στην Κύπρο και η άμεση προσαγωγή τους στο Δικαστήριο θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σημαντικός ο ρόλος των Γεωργιανών

Οι δύο 28χρονοι είχαν διαφύγει στην Ελλάδα μετά τη δολοφονία – ο ένας από αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο δεύτερος μέσω κατεχομένων. Ο ρόλος τους, σύμφωνα με τους ανακριτές, θεωρείται καθοριστικός για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, μαζί με τον 31χρονο επίσης Γεωργιανό που έχει ήδη κατηγορηθεί.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία ένας εκ των δύο που κρατούνται στη Θεσσαλονίκη έχει επιστημονικά συνδεθεί με τη σκηνή του εγκλήματος. Οι δύο άνδρες, ομογενείς και ξαδέλφια, συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπως αποφασίστηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ο 31χρονος Γεωργιανός, που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο μαζί με ακόμη τρία πρόσωπα. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο, που αποφάσισε σήμερα πως όλοι οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές, λόγω κινδύνου φυγοδικίας.

Το DNA του 31χρονου ταυτίστηκε με το γενετικό υλικό που βρέθηκε σε καπέλο τύπου “Ζορό” που εντοπίστηκε στη σκηνή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το καπέλο αυτό φορούσε ο οδηγός του βαν, ο οποίος στη συνέχεια οδηγούσε και τη μοτοσικλέτα διαφυγής. Το ίδιο πρόσωπο φορούσε και μάσκα.

Ο συνοδηγός, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσίασε η Αστυνομία, φορούσε μαύρα ρούχα και κράνος πλήρους κάλυψης.

Διαβάστε επίσης