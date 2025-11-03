Σταύρος Δημοσθένους: Το δρομολόγιο διαφυγής των Γεωργιανών – Τι «έκαψε» τους δράστες του εγκλήματος

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, με τις Αρχές να «ξετυλίγουν» το κουβάρι του εγκλήματος και να συμπληρώνουν κομβικά στοιχεία, που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν ασαφή.

Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Λεμεσού, ύστερα από δύο εβδομάδες εντατικής διερεύνησης, εντόπισαν κρίσιμα δεδομένα που οδηγούν στους εκτελεστές, όπως μεταδίδει το philenews.com. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τη σύλληψη των δύο Ελλήνων ομογενών από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που οδήγησε σε νέες αποκαλύψεις.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη ενός 31χρονου Γεωργιανού, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή ενός εκ των δύο βασικών δραστών.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διαδικασία κράτησης, ο 31χρονος φέρεται να βοήθησε ενεργά τον ένα 28χρονο καταζητούμενο, παρέχοντας μέσα και κάλυψη για τη διαφυγή του. Το Δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη προφυλάκισή του, ενώ, εναντίον του διερευνάται μόνο η κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 31χρονος έκρυψε τα ρούχα του 28χρονου που θεωρείται ένας εκ των δραστών και ο οδηγός της μοτοσικλέτας διαφυγής. Μετά τη σύλληψη των δύο Γεωργιανών, κατά τη διάρκεια ερευνών στην οικία ενός, οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν όχημα μάρκας Mercedes με κυπριακές πινακίδες, το οποίο ανήκει στον 31χρονο. Μέσα βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν διακινήσεις προς και από τα Κατεχόμενα, τόσο στο όνομα του 31χρονου, όσο και του 28χρονου Γεωργιανού με τα αρχικά Α.Ζ.

Το δρομολόγιο διαφυγής από Κερύνεια, Τουρκία και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με μαρτυρία, το όχημα πέρασε από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία την επόμενη του φόνου και στη συνέχεια, τη 19η Οκτωβρίου, οι δύο άνδρες ταξίδεψαν με πλοίο από το κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας προς την Τουρκία, για να φτάσουν οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία αυτά ενισχύθηκαν μέσω του Γραφείου Δικοινοτικής Επαφής, καθώς κατέγραψαν την είσοδο των δύο ανδρών στα κατεχόμενα με το όχημα του 31χρονου.

Πληροφοριοδότης της Αστυνομίας ανέφερε ότι ο 31χρονος βοήθησε τον 28χρονο να ταξιδέψει προς την Ελλάδα μέσω των κατεχομένων και έκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο τελευταίος μετά τη δολοφονία.

Ισχυρίστηκε ότι πήγε Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους

Μετά τη σύλληψη του 31χρονου, ανακρινόμενος προφορικά στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, ισχυρίστηκε ότι μετέβη μόνος του στα κατεχόμενα και από εκεί ταξίδεψε με πλοίο προς την Τουρκία, χωρίς να θυμάται σε ποιο λιμάνι αποβιβάστηκε.

Υποστήριξε ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για «επαγγελματικούς λόγους», όπου συνάντησε τον έναν 28χρονο Γεωργιανό με τον οποίο είναι παιδικοί φίλοι και εκεί είδε και τον ξάδερφό του. Στη γραπτή του κατάθεση, αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, λέγοντας ότι «θα τα πω όλα στο Δικαστήριο».

Οι ανακριτές του ΤΑΕ συνεχίζουν τη διερεύνηση, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και ψηφιακά δεδομένα που ενδέχεται να «δέσουν» ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Πηγές της Αστυνομίας δεν αποκλείουν νέες συλλήψεις και την υπόθεση να εξελίσσεται σε πολύπλοκο «παζλ», με πρόσωπα που φέρονται να είχαν σαφείς ρόλους, ιεραρχία και συντονισμένη δράση.

Οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία συναίνεσαν να εκδοθούν στις κυπριακές Αρχές και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παράδοσης από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Διαβάστε επίσης