Κύπρος: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το Αυγόρου - Ζημιές σε σπίτια και το ηλεκτρολογικό δίκτυο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στην κοινότητα του Αυγόρου της Κύπρου το μεσημέρι της Παρασκευής ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών, πτώσεις δέντρων καθώς επίσης και καταστροφές σε φωτοβολταϊκά συστήματα και θερμοσίφωνες.

Επί ποδός βρίσκονται συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου που έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών. Σημειώνεται ότι από τις καταστροφές που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος στην κοινότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Ζημιές σε πάνω από 20 κατοικίες

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αυγόρου, Παναγή Μιχαηλά, που μίλησε στο philenews «νομίζαμε είναι πιο λίγες οι ζημιές στις κατοικίες, αλλά τώρα που επέστρεψε ο κόσμος από τις εργασίες του εντόπισε ζημιές και δεχόμαστε συνεχώς τηλεφωνήματα. Όπως εκτιμούμε είναι πέραν των 20 οι κατοικίες που έπαθαν ζημιές, εκτός από αυτές που υπέστησαν ζημιές οι θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά». Συμπλήρωσε ότι «ενημερώθηκα πριν λίγο και για μια μονάδα με ψυγεία των πατατών. Η Επαρχιακή Διοίκηση βρέθηκε επί τόπου και αύριο, όπως μας ανέφεραν θα αρχίσουν καταγραφή των ζημιών. Εμείς αυτό που ζητούμε ν’ αποκατασταθούν οι ζημιές αμέσως από το κράτος επειδή είναι σπίτια που κατοικούνται και έρχονται και γιορτές».

Σημειώνεται ότι ζημιές καταγράφηκαν σε Φρέναρος, Σωτήρα και στην περιοχή Κάππαρη στο Παραλιμνι.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της κοινότητα που βίωσαν την καταστροφική μανία του ανεμοστρόβιλου. Όπως ανέφερε η κυρία Έλενα Μαργάρη, «ο αδελφός μου και η νύφη μου ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Άρχισαν να νιώθουν πράγματα να πέφτουν στο αυτοκίνητο. Βγήκαν από το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι έλειπαν τα κεραμίδια από τη στέγη του σπιτιού». Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι έφτασαν στο σπίτι και είδαν ότι γέμισε με νερό. «Ευτυχώς δεν είχε κάποιον μέσα στο σπίτι. Σημειώθηκαν πολλές ζημιές στο σπίτι».

Από την πλευρά της η Παρασκευή Τσούκκα ανέφερε: «άκουσα το βουητό του αέρα και μου είπε η κόρη μου ότι είναι ανεμοστρόβιλος. Μπήκαμε κάτω από το τραπέζι. Φοβήθηκα πολύ». Παράλληλα σημείωσε ότι καταστράφηκαν τα φωτοβολταϊκά και το κλιματιστικό.

Η κυρία Αντρούλα Ιωάννου ανέφερε ότι «βγήκα έξω και είδα το κυπαρίσσι κάτω. Τα μωρά ευτυχώς ήταν στο σπίτι. Μόλις είδα το κακό έτρεχα να κλείσω τα παράθυρα». Όσον αφορά τις ζημιές, σημείωσε ότι είναι μικροπράγματα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το καταστροφικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου:

