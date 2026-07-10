Λεμεσός: Πήγε για αγορά κρυπτονομισμάτων με 100.000 ευρώ σε βαλίτσα και τον λήστεψαν- Η «παγίδα»

Η βαλίτσα με τα χρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί

Snapshot Ο 29χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ληστεία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 7,5 ετών με δήμευση περιουσίας.

Η ληστεία έγινε σε συνάντηση για αγορά κρυπτονομισμάτων, όπου ο κατηγορούμενος και ένας συνεργός επιτέθηκαν στο θύμα και αφαίρεσαν 100.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος διέφυγε αρχικά στα κατεχόμενα, συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές και παραδόθηκε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το δικαστήριο τόνισε την οργανωμένη φύση της πράξης, το μεγάλο χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε και τη μη αποζημίωση του θύματος για τους τραυματισμούς.

Η ποινή επιβλήθηκε παρά την παραδοχή και το καθαρό ποινικό μητρώο του κατηγορούμενου, λόγω της σοβαρότητας και συχνότητας τέτοιων αδικημάτων. Snapshot powered by AI

Μια συμφωνία για αγορά κρυπτονομισμάτων κατέληξε σε οργανωμένη ληστεία με λεία 100.000 ευρώ, με το Κακουργιοδικείο Λεμεσού να επιβάλλει ποινές φυλάκισης σε 29χρονο κατηγορούμενο.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος, κατόπιν παραδοχής, για τα αδικήματα της ληστείας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών για τη ληστεία και 2,5 ετών για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, ενώ παράλληλα διέταξε τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων του.

Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοικτή για τον συγκατηγορούμενο του 29χρονου, ο οποίος δεν έχει παραδεχθεί τις κατηγορίες και αναμένεται να δικαστεί.

Η «παγίδα» με τα χρήματα των 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 29χρονος είχε γνωρίσει το θύμα από το 2022 και στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει μεταξύ τους συναλλαγές που αφορούσαν αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και του πρότεινε συνάντηση σε σημείο που υπέδειξε ο ίδιος.

Το θύμα μετέβη στην περιοχή μαζί με τη μητέρα του, έχοντας μαζί του το ποσό των 100.000 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά κρυπτονομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 29χρονος και ακόμη ένα άτομο μπήκαν στο αυτοκίνητο του θύματος. Ο κατηγορούμενος, που κάθισε στη θέση του συνοδηγού, ζήτησε να δει τα χρήματα. Όταν το θύμα άνοιξε την τσάντα, ο 29χρονος την άρπαξε και προσπάθησε να διαφύγει.

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας το στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αιμορραγεί.

Το θύμα προσπάθησε να εμποδίσει τη διαφυγή των δραστών, όμως δέχθηκε νέα χτυπήματα, γεγονός που επέτρεψε στον 29χρονο να απομακρυνθεί πεζός με τα χρήματα.

Διαφυγή στα κατεχόμενα και σύλληψη

Μετά τη ληστεία, ο 29χρονος διέφυγε στα κατεχόμενα και επιχείρησε να ταξιδέψει διά θαλάσσης προς την Τουρκία.

Ωστόσο, συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρά τα αδικήματα, υπογραμμίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μια αυθόρμητη παραβατική πράξη, αλλά για ενέργεια που είχε οργανωθεί εκ των προτέρων και βασίστηκε στην εξαπάτηση του θύματος.

Για τον καθορισμό της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη το μεγάλο χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε, το γεγονός ότι τα χρήματα δεν επιστράφηκαν, αλλά και ότι ο κατηγορούμενος δεν αποζημίωσε το θύμα για τους τραυματισμούς που υπέστη.

Στα στοιχεία υπέρ του 29χρονου συνυπολογίστηκαν η παραδοχή του στις κατηγορίες, η πρόθεσή του να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του συγκατηγορουμένου του, το καθαρό ποινικό του μητρώο και οι προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες.

Ωστόσο, το δικαστήριο σημείωσε ότι σε αδικήματα που παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα, οι προσωπικές περιστάσεις του κατηγορουμένου έχουν περιορισμένη βαρύτητα στην επιμέτρηση της ποινής.

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