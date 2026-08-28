Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

Snapshot Στον Άγιο Αθανάσιο της Λεμεσού σημειώθηκε άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι μεταξύ δύο προσώπων, με έναν νεαρό να επιτίθεται σε άλλο πρόσωπο με γροθιές και κλωτσιές.

Τα αίτια του καυγά παραμένουν άγνωστα και δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία μέχρι στιγμής.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού, αξιοποιώντας φωτογραφίες και μαρτυρίες.

Η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν θα υπάρξει επίσημη καταγγελία. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι σε δρόμο στον Άγιο Αθανάσιο, στη Λεμεσό, όταν ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ δύο προσώπων, με την Αστυνομία να διερευνά το περιστατικό και να αναζητά τους εμπλεκόμενους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένας νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε άλλο πρόσωπο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στον δρόμο, μπροστά στα μάτια πολιτών.

Ο νεαρός φέρεται να του καταφέρει τόσο γροθιές όσο και κλωτσιές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τον καβγά, ούτε έχει αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε της επίθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό.