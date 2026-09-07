Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

Η γυναίκα έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των διδύμων Μίλτου και Χρίστου που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στη Ναυτική Βάση Μαρί το 2011.
  • Η Πόπη Χριστοφόρου πάλεψε για χρόνια με τον καρκίνο και νοσηλευόταν πριν από τον θάνατό της στις 6 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Είχε αφιερώσει τη ζωή της στη διατήρηση της μνήμης των δύο γιων της και στην αναζήτηση δικαιοσύνης για την τραγωδία.
  • Παρευρισκόταν τακτικά στα μνημόσυνα των θυμάτων και ζητούσε την απόδοση ευθυνών για την έκρηξη.
  • Την 15η επέτειο της τραγωδίας το 2026, επανέλαβε την ανάγκη να μην ξεχαστούν τα θύματα και οι υπεύθυνοι για το δυστύχημα.
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Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, η Πόπη Χριστοφόρου άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην Κύπρο, καθώς η Πόπη Χριστοφόρου είχε συνδέσει τη ζωή της με τη μνήμη των δύο παιδιών της, τα οποία χάθηκαν μαζί με ακόμη 11 ανθρώπους στην τραγωδία του Μαρί.

Ο Μίλτος και ο Χρίστος, δίδυμα αδέλφια, υπηρετούσαν στη Ναυτική Βάση όταν σημειώθηκε η έκρηξη που συγκλόνισε την Κύπρο. Από εκείνη την ημέρα, η μητέρα τους δεν σταμάτησε να μιλά για τα παιδιά της και να ζητά δικαίωση για τον θάνατό τους.

Για χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου έδινε έναν επίμονο αγώνα ώστε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των δύο γιων της, ενώ ήταν παρούσα στα μνημόσυνα για τα 13 θύματα της τραγωδίας. Παράλληλα, ζητούσε να αποδοθούν ευθύνες για όσα οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Η ίδια είχε μιλήσει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια για τον πόνο της απώλειας, αλλά και για την ανάγκη να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εκείνο το πρωινό του Ιουλίου του 2011. Ακόμη και τον Ιούλιο του 2026, στην 15η επέτειο της τραγωδίας, είχε βρεθεί ξανά στο Μαρί και είχε αναφερθεί στην υπόθεση και στις ευθύνες που, όπως υποστήριζε, δεν έπρεπε να ξεχαστούν.

Πόπη Χριστοφόρου

Η Πόπη Χριστοφόρου με τα δίδυμα αγόρια της

«Και δέκα εκρήξεις να γινόντουσαν θα ήταν από τους πρώτους που θα έφευγαν»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Πόπη Χριστοφόρου είχε περιγράψει με συγκλονιστικό τρόπο τον χαρακτήρα των δύο γιων της και την αγάπη τους για τον στρατό.

Μιλώντας για το εάν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό, αν είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στον χρόνο και να σώσει τα παιδιά της, είχε εξηγήσει πως οι δύο γιοι της είχαν μεγαλώσει με συγκεκριμένες αξίες και ήταν αποφασισμένοι να υπηρετήσουν.

«Eίχαμε ιδανικά. Από τριών χρόνων, τα παιδιά μου, έμπαιναν στο Ιερό της Αγίας Τριάδος στη Λεμεσό. Από τεσσάρων ετών κρατούσαν εξαπτέρυγα. Σε όλες τις γιορτές που είχαμε, γενέθλια, γάμους, ονομαστικές, Χριστούγεννα, έλεγαν από μόνοι τους τον Εθνικό Ύμνο», είχε αναφέρει.

Όπως περιέγραφε, τα δύο αδέλφια φορούσαν από μικρά στρατιωτικές στολές και έδειχναν ιδιαίτερη αγάπη για οτιδήποτε σχετιζόταν με τον στρατό.

Και στη συνέχεια είχε προσθέσει μία φράση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τους γιους της και την επιλογή τους να υπηρετήσουν:

«Και δέκα εκρήξεις να γινόντουσαν, ο Μίλτος και ο Χρίστος θα ήταν από τους πρώτους που θα έφευγαν, είτε ήταν πόλεμος, είτε εν καιρό ειρήνης», είχε δηλώσει.

Η ίδια είχε αναφερθεί και στη νύχτα της τραγωδίας, όταν, σε αντίθεση με άλλες φορές, ολόκληρη η οικογένεια είχε πάει μαζί στη βάση.

«Πάντα στη βάση πήγαινα μόνη μου. Εκείνη τη νύχτα πήγαμε όλη η οικογένεια μαζί. Ήρθε ο άντρας μου, η κόρη μου, η γιαγιά», είχε περιγράψει.

Μάλιστα, εξηγώντας τι θα έκανε εάν είχε βρεθεί εκεί μόνη της, είχε ξεκαθαρίσει πως ακόμη και αν μπορούσε να κατέβει στη βάση, δεν θεωρούσε ότι θα μπορούσε η ίδια να σώσει τα παιδιά της. Η ευθύνη για την προστασία τους, όπως τόνιζε, ανήκε στους στρατιωτικούς που βρίσκονταν εκεί.

Πόπη Χριστοφόρου

«Αν πήγαινα μόνη μου, θα κατέβαινα, αλλά όχι για να τους πιάσω, να τους σώσω. Αυτό έπρεπε να το κάνουν οι στρατιωτικοί που βρίσκονταν στη Βάση. Για μας τις μάνες, που στείλαμε τα παιδιά μας στο στρατό, ήταν υπεύθυνος για την ασφάλειά τους ο στρατός», είχε πει.

Για χρόνια, η Πόπη Χριστοφόρου παρέμεινε παρούσα στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας στο Μαρί, συνεχίζοντας να μιλά για τον Μίλτο και τον Χρίστο και να ζητά να μην ξεχαστεί ποτέ η υπόθεση.

Έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει τα τελευταία χρόνια ακόμη μία δύσκολη μάχη, αυτή τη φορά με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της μία ιστορία βαθιάς μητρικής απώλειας, αλλά και επίμονου αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης των δύο παιδιών της.

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