Δίνει βραβείο στον Ντράγκι ο Κυριάκος, απαισιοδοξία για Ορμούζ, ο Μυτιληναίος για φυσικό αέριο

Μια ημερήσια καιρική ανάπαυλα περιμένει σήμερα τον Πρωθυπουργό ο οποίος θα βρεθεί στο Άαχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την στέψη του Μάριο Ντράγκι με το βραβείο Καρλομάγνος.

Η θερμοκρασία αναμένεται εξόχως βορειοευρωπαϊκή με 10 βαθμούς μάξιμουμ, ότι πρέπει για λίγη κουβεντούλα με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς περί άμυνας, ασφάλειας και ενέργειας, πριν και μετά την τελετή. Η χαμηλή θερμοκρασία βοηθάει τις κρύες σκέψεις, ιδιαίτερα όταν τα προβλήματα καίνε.

Κυριάκος και Μερτς είναι οι δύο ομιλητές στη τελετή βράβευσης του αγαπημένου Μάριο, και αυτοί που θα του δώσουν το βραβείο Καρλομάγνος- ένα βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο από το ’50 σε πούρους ευρωπαϊστές.

Το έχουν λάβει μεταξύ άλλων προσωπικότητες όπως ο Ζαν Μονέ, Κολ, Μιτεράν, Ζισκάρ ντ’Εσταίν, Γιούνκερ, Μακρόν, Ούρσουλα, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, ο Αντενάουερ και άλλοι.

Άδειο το ποτήρι

Ο Κυριάκος πριν βρεθεί στο δροσερό Ααχεν, βρέθηκε στην ζεστή Βουλιαγμένη, και υπό 27 βαθμούς κελσίου συνομίλησε με το τον Ben Hall, Europe Editor των «Financial Times», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe», που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Επίκεντρο φυσικά ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στις τσέπες μας. Ο Κυριάκος με ξάφνιασε για πρώτη φορά καθώς εμφανίστηκε απαισιόδοξος.

«Πάντα προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Σε αυτή την περίπτωση, το ποτήρι μου είναι εντελώς άδειο» είπε όταν ρωτήθηκε για τις προβλέψεις του. «Δεν θέλω να γίνω Κασσάνδρα όσον αφορά την πρόβλεψη αρνητικών σεναρίων. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κάθε εβδομάδα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά προσθέτει επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Θεωρώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δεχτούμε το status quo ως κάτι αποδεκτό, και δεν πιστεύω ότι είναι».

Παράλληλα έβαλε τις κόκκινες γραμμές για την επόμενη μέρα, όπως τις βάζει η ΕΕ αλλά και η διακυβέρνηση Τραμπ: «το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα και, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως». Επιπροσθέτως έστειλε κι άλλο ένα σήμα στις άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέγοντας ευθέως πως «Ναι, θεωρούμε τους Αμερικανούς αξιόπιστο προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου».

Κόστος ζωής

Η συζήτηση κύλησε ομαλά με τον κ. Hall να ρωτάει για τις επιπτώσεις στην ζωή των πολιτών και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η ΕΕ. Τέλος Ιουνίου είναι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και είναι φανερό πως το ευρωπαϊκό κονκλάβιο έχει πάρει φωτιά. Οι εκλογές στην Γαλλία μπορεί να είναι σε ένα χρόνο, αλλά ήδη κλονίζεται ο συνασπισμός του Μερτς στην Γερμανία, ενώ σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία υπάρχουν δυνάμεις που φλερτάρουν ξανά με την ιδέα να μπει στο παιχνίδι ενεργειακά η Ρωσία.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, και γι' αυτό το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μου» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ζητείται χαλάρωση

«Έχουμε κρατήσει κάποια από τα «πυρομαχικά» μας σε εφεδρεία, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι ενέργειες που θα αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι απλώς στη χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά ως χώρα που, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτελέσει πρότυπο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, δεν θα είμαι ο πρώτος που θα ζητήσει μια ευρωπαϊκή χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά αναμένω ότι αυτή η συζήτηση θα αποκτήσει δυναμική, εφόσον η κρίση συνεχιστεί» κατέληξε.

Άδειες αποθήκες

Η επόμενη συνέντευξη που είχε μεγάλο ενδιαφέρον ήταν του Ευάγγελου Μυτιληναίου της Metlen. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν ήταν παρών στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερωτήσεις, επισήμανε ότι αν ο η ακίνητη κατάσταση στο Ιράν (αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ) κρατήσει εξάμηνο, τότε η Ευρωπαϊκή Ενωση κινδυνεύει να βρεθεί με άδειες αποθήκες φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα και χωρίς εναλλακτικές πηγές, αφού θα αυξηθεί η ζήτηση LNG , και οι τιμές, από χώρες της Ασίας. «Αν φτάσουμε σε έξι μήνες πολέμου και οι αποθήκες αδειάσουν, δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη πηγή φυσικού αερίου πέρα από τη Ρωσία» τόνισε.

Συνέδριο

Η ανάσα του Άαχεν θα κρατήσει λίγες ώρες για την κυβερνητική αποστολή, καθώς απόψε το βραδάκι θα υπάρχει ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα μιλήσει και στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Από την στιγμή που θα απουσιάζει ο Πρόεδρος Καραμανλής, ένα γαλάζιο πουλάκι μου απάντησε μ΄ ένα χασμουρητό, όταν το ρώτησα αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ευελπιστώ σε εμφάνιση τελευταίας στιγμής της Κίμπερλι, για να ζωηρεψει κάπως το πράγμα, γιατί αν περιμένω από τις οθονάτες παρεμβάσεις Γιούνκερ και Μέτσολα, σώθηκα.

Μαντίλι

Στο Συνέδριο της ΝΔ δεν θα είναι η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία ήταν τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας. Η κ. Γκελεστάθη στην επιστολή παραίτησης αφήνει αιχμές, χωρίς όμως να εξηγεί, λέγοντας ότι «από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν».

Ήταν υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στο Νότιο Τομέα και στις εκλογές του ’23 ενώ κατάφερε να εκλεγεί στην κάλπη του Μαΐου, η έδρα χάθηκε στην επανάληψη του Ιουνίου. Το ίδιο είχε συμβεί τότε στους Γιώργο Κουμουτσάκο και την Άρια Αγάτσα στον Βόρειο Τομέα, την Μαρία Συρεγγέλα και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο στον Δυτικό, και στον Τάσο Γαϊτάνη και την κ. Γκελεστάθη στον Νότιο. Η πρώτη φήμη που κυκλοφόρησε είναι ότι βάζει πλώρη για το κόμμα Σαμαρά, αλλά αυτά θα διευκρινιστούν. Καταρχήν να το αποφασίσει ο Πρόεδρος Αντώνης.

Σας φιλώ

Η Πυθία